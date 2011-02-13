به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در سومین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه ایران تشکیل نهاد مالی بین المللی اسلامی را برای یکپارچه سازی، نظارت و تصویب انواع محصولات نظام مالی اسلامی را به کشورهای اسلامی کرد و گفت: در حال حاضر نهادی برای یکپارچه سازی و نظام مند کردن محصولات مالی اسلامی وجود ندارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رشد ناهمگون نظام مالی، عنوان کرد: برای اجرایی شدن این پیشنهاد می توان از ظرفیتهایی همچون سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: نظام مالی اسلامی برپایه دستورات وحی و شریعت ساختار یافته است، در این نظام فرامین الهی در حوزه معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران رعایت شده و کسی حق ندارد فراتر از آن قدم بردارد.

صالح آبادی افزود: براین اساس است که برخی از مهمترین مبانی نظام مالی غرب در این نظام (مانند حرمت دریافت و پرداخت ربا، ممنوعیت غرر در معاملات، ممنوعیت اکل مال به باطل و ممنوعیت ضرر و ضرار در روابط بین افراد و بین افراد و جامعه) تحریم شده است.

وی درباره اصل ممنوعیت ضرر در اسلام گفت: اساسا ضرر در جایی وارد است که فردی قصد داشته باشد از طریق انجام یک معامله خاص یا یک رفتار مشخص به دیگری آسیب برساند. این آسیب هم ممکن است آسیب مالی یا جانی و یا به انواع دیگری باشد، عدم شفافیت اطلاعاتی یکی از مهمترین اموری است که می‌تواند به وارد آمدن ضرر بر فرد یا جامعه منتهی شود.

سخنگوی سازمان بورس با مثالی موضوع فوق را تشریح کرد و افزود: شفافیت اطلاعاتی در معاملات بورسی را در نظر بگیرید، در اثر شفافیت اطلاعاتی است که قیمتهای سهام و محصولات بازار سرمایه به قیمت منصفانه و عقلانی خود نزدیک می شود.

وی با بیان اینکه اگر شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و یا اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد قیمت سهام در بازار سرمایه به سمت قیمتهای غیر واقعی و غیر منفصانه می رود، تصریح کرد: اصل ممنوعیت ضرر در اسلام ما را به لزوم وجود شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه رهنمون می سازد، به دیگر سخن،‌ هر کدام از اصول و مبانی نظام مالی اسلامی ملزوماتی دارد که سخن گفتن از آنها بدون رعایت ملزومات آن کاری عبث است.

صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر برای برقراری یک نظام مالی اسلامی باید به سمت ایجاد عدالت در زیرساختهای این نظام حرکت کنیم، برقراری عدالت هدف بعثت انبیاء است و در نظام مالی اسلامی هم ‌باید معاملات بر پایه عدالت استوار شود و شفافیت اطلاعاتی از مهم ترین ملزومات برقراری عدالت نیز است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: استاندارد سازی محصولات نیز از دیگر ملزومات مهم در برقراری عدالت در بازار سرمایه اسلامی محسوب می‌شود، وقتی محصولاتی که ساختار مشخص و شفافی داشته باشند را در یک بازار اسلامی ارائه می دهیم می‌توانیم مطمئن باشیم که به برقراری عدالت در جامعه نزدیک شده ایم.

سخنگوی سازمان بورس درباره ممنوعیت ربا در اسلام اظهارداشت: برای یافتن پاسخ این پرسش ‌باید قدری به مبانی عقلانی معاملات توجه کنیم، اگر در معاملات و مبانی آنها فکر کنیم مشخص می‌شود که حرمت ربا از یک پشتوانه عمیق عقلانی برخوردار است و نه تنها حرمت آن ریشه در مبانی وحیانی دارد بلکه عقل نیز آن را تائید می‌کند.

وی افزود: وقتی قرض‌دهنده‌ای مالی را تحت عنوان قرارداد قرض به شخص دیگری می‌دهد، مالی را از دارایی‌های خود خارج می‌کند و آن را به قرض‌گیرنده می‌دهد، در این معامله، مالی از دارایی‌های قرض‌گیرنده خارج شده و به قرض‌دهنده اضافه می‌شود، قرض‌گیرنده نیز متعهد است آنچه قرض‌ گرفته را در سررسید معین به قرض‌دهنده بپردازد.

به گفته صالح آبادی حال این سئوال مطرح می‌شود که قرض‌گیرنده به چه دلیل حق دارد از محل دارایی که به وی تعلق ندارد، اضافه‌ای دریافت کند؟ به عبارت دیگر آیا دارایی که دیگر در اختیار قرض‌گیرنده نیست می‌تواند برای وی رشد و نمو داشته باشد؟ مسلماً پاسخ منفی است. این پاسخ منفی را عقل و منطق افراد نسبت به این معامله می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اصول و مبانی نظام مالی اسلامی نه تنها از پشتوانة وحی الهی برخوردار است بلکه عقل و منطق افراد نیز آن را تائید می‌کند، به دلیل همین پشتوانه عقلی و وحیانی است که فطرت افراد دستورات نظام مالی اسلامی را قبول می‌کند.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه نظام مالی اسلامی با سرعت زیادی در حال رشد و توسعه است، گفت: ضروری است مسلمانان جهان برای رشد هر چه بیشتر نظام مالی اسلامی در جهان نهایت تلاش و کوشش خود با به عمل آورند تا انواع شکست‌هایی که نظام مالی متعارف با آن درگیر شد را بتوانیم از صحنه حذف کنیم.

وی با اشاره به بحران مالی در آمریکا که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی را تحت تاثیر قرار داد، افزود: لازم است که در این مسیر نهادهای قانون‌گذار و ناظر و نیز نهادهای اجرایی در حوزه نظام مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر متحد شوند

صالح آبادی از آمادگی بورس ایران برای ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد یک نهاد مالی بین المللی متولی امور مربوط به قانون‌گذاری، نظارت و اجرای انواع محصولات مالی اسلامی در جهان خبرداد و افزود: نهاد ناظر در بازار سرمایه ایران، سازمان بورس است که در هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) عضویت دارد.

وی با بیان اینکه لازم است که نهاد بین‌المللی مذکور با حضور تمام فعالان عرصه مالی اسلامی تشکیل شده و روند تصویب قوانین آن مبتنی بر مشترکات دیدگاه‌های فقهی در خصوص انواع محصولات بازار سرمایة اسلامی باشد، افزود: در سال 2009 میلادی بالغ بر 7300 میلیون دلار اوراق مشارکت در ایران منتشر شد.