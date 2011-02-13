167 روستای خراسان جنوبی فاقد راه آسفالته هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری صبح یکشنبه در جریان بازدید از راه ‌های استان، با بیان اینکه در حال حاضر 167 روستای بالای 20خانوار استان از راه آسفالته محروم هستند، اظهار داشت: از این تعداد راه 82 روستا در دست اجرا است .

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری تعداد 54 پروژه به بهره ‌برداری رسیده است، افزود: به طور کلی امسال میزان 393 کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر 185 هزار و 910 میلیون ریال آسفالت شده است .

وی اضافه کرد: با اجرای این میزان آسفالت راه روستایی بالغ بر سه هزار و 908 خانوار در استان از مزایای آن بهره مند شدند .

نصری با بیان اینکه از این میزان 25 پروژه به طول 164 کیلومتر در دهه فجر به بهره برداری رسیده است، عنوان کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 80 هزار و 910 میلیون ریال از محل منابع ملی و استانی افتتاح شده است .

وی تعداد خانوار برخوردار از این تعداد پروژه را یک ‌هزار و 226 خانوار در استان برشمرد .

نصری در ادامه با اشاره به اینکه به طور میانگین از ابتدای امسال نیز هر هفته یک پروژه راه روستایی در استان افتتاح شده است، اظهار داشت: در سال جاری تعداد 54 پروژه راه روستایی در استان تکمیل، افتتاح و به بهره ‌برداری رسیده است .

وی طول راه ‌های روستایی استان را حدود 9 هزار کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: از این میزان چهار هزار و 130 کیلومتر از راه‌ های روستایی استان آسفالته است .

نصری همچنین از در دست احداث بودن باند دوم محور بیرجند و سربیشه به طول هشت هزار و 721 متر خبر داد و گفت: عرض محور 10متر، خاکبرداری انجام شده 285 هزار متر مکعب، خاکریزی 273 هزار و 565 مترمکعب و بتن کار شده در محور یک ‌هزار و 968 متر مکعب است .