9 مجموعه رفاهی بین راهی در یزد به بهره‌ برداری رسید

کاظم بابا رحیم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: 9 مجموعه رفاهی و بهداشتی استان یزد با اعتباری معادل پنج میلیارد و 850 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی این 9 پروژه را شامل کمپینگ شهرداری زارچ، کمپینگ شهرداری اشکذر، مجتمع خدماتی رفاهی بهداشتی کمربندی میبد، مجموعه خدمات رفاهی و بهداشتی بخش نیر تفت، محور یزد بافق، سه راهی نصرآباد تفت، محور طبس مشهد (روستای ده محمد)، جاده احداثی ابرکوه خاتم و محور خاتم شهر بابک برشمرد.

بابارحیم بیان داشت: مجتمع ‌های بین راهی مجموعه‌ هایی هستند که به منظور ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان و مسافران در طول جاده ساخته می‌ ‌شوند.

وی هدف از ساخت این مجتمع‌ های خدمات رفاهی و بهداشتی را ایجاد آسایش و رفاه بیشتر برای رانندگان و مسافران در طول سفر، کاهش حوادث جاده ‌ای و بالا بردن ضریب ایمنی جاده عنوان کرد.

بابارحیم، ایجاد امکانات مناسب برای گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقویت جاذبه‌ های توریستی و فرهنگی استان، جلوگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران و افزایش کارایی سیستم حمل و نقل را از دیگر اهداف ساخت این مجموعه ‌ها برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: این نوع از مجتمع ‌های خدماتی بین راهی شامل آپاراتی، تعویض روغن، تعمیرگاه، رستوران، سرویس بهداشتی، نمازخانه و سوپرمارکت است.