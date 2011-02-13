دانشگاه لرستان موقعیت خوبی ندارد/ تعداد رشته ها در شان دانشگاه نیست!

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دانشگاه لرستان به لحاظ کمیت و کیفیت و با 33 سال قدمت در موقعیت خوبی قرار ندارد.

وی ادامه داد: اگر ما دانشگاه لرستان را با دانشگاه کرمان که قدمتی برابر با این دانشگاه دارد و یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور است، بخواهیم مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که کم کاری های زیادی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است پس نیاز است با برنامه ریزی خاصی جبران عقب ماندگیهای این دانشگاه را پیگیری کنیم.

رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: دو هدف عمده ای که برای ارتقاء دانشگاه لرستان در دستور کار ما قرار دارند توسعه رشته ها و پیشبرد پروژه های عمرانی است.

زمانیان افزود: برای گسترش رشته های تحصیلی تا کنون46 پرونده برای 46 رشته به شورای گسترش وزارت علوم برده شده است که 40 رشته آن در مقطع کارشناسی ارشد، 4 رشته در مقطع دکترا و 2 رشته دیگر در مقطع کارشناسی بوده است.

وی گفت: رسالت دانشگاه لرستان توسعه در بعد تحصیلات تکمیلی است و در این زمینه پیشرفت هایی هم داشته ایم که به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه لرستان خاطر نشان کرد: این در حالیست که هم اکنون تعداد رشته ها و تعداد دانشجویان موجود در مقطع کارشناسی ارشد اصلا در شان دانشگاه لرستان نیست.

زمانیان یادآور شد: هم اکنون در دانشگاه لرستان و در مقطع کارشناسی ارشد 19 رشته وجود دارد که این اصلا رقم قابل قبولی نیست و این رقم باید حداقل به 50 رشته افزایش یابد تا این دانشگاه به جایگاه واقعی خود به عنوان دانشگاهی بزرگ دست یابد.