طرح ویژه نوروز 90 از اول اسفند در خراسان رضوی آغاز می شود

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این طرح با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشات مردمی در مراحل تامین، توزیع و ارائه خدمات و قیمت اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح از اول اسفند 89 تا دهم اردیبهشت 90 اجرا می شود، گفت: در این طرح، در بخش کالایی، واحدهای عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، لبنیات، گوشت، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و در بخش خدماتی شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون وبرون شهری، اماکن تفریحی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری مورد نظارت ویژه قرار می گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: اولویت های نظارتی کالاهای مورد هدف در طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، کماکان در دستور بازرسی و نظارت این سازمان قرار دارد.

صفرزاده افزود: نظارت ویژه برتامین و توزیع قیمت میوه و مرکبات، نظارت بر مراکز نگهداری کالا، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها، خدمات و الصاق نرخنامه، تابلوی قیمت در پارکینگ ها، توقف گاهها و رستوران های بین راهی از مهمترین موارد نظارتی در این طرح است.

وی اظهار داشت: نظارت ویژه بر نصب نرخنامه در همه اماکن اقامتی و پذیرایی، نصب شرایط پذیرش و نرخنامه در همه اتاق ها با درج تلفن 124 ستاد خبری، انجام می شود.

وی تاکید کرد: در این طرح از توان ناظرین افتخاری نیز به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی، استفاده و رسیدگی سریع به این گزارشات انجام می شود.

لازم به ذکر است ، شهروندان و زائران در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند مراتب را به صورت حضوری و یا از طریق تلفن 124 ستاد خبری سامانه اطلاع رسانی بازرگانی ایران و شماره پیامک 30008124 به اطلاع برسانند.