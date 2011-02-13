آغاز تدوین طرح جامع انرژی ایران/ دوره نفت ارزان تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایرانمنش امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت نزدیک به دو دهه از تاسیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی از فعالیت همزمان سه پژوهشکده اقتصاد انرژی، مطالعات راهبردی فنآوری، مدیریت و منابع انسانی و 9 گروه پژوهشی برای اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی خبر داد و گفت: در 9 ماهه نخست سالجاری 18 طرح پژوهشی به ارزش بیش از 16 میلیارد ریال انجام شده است.

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اعلام اینکه در این مدت نزدیک به 14 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است، تصریح کرد: موسسه مطالعات بین المللی انرژی در راستای توسعه فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه انرژی اولین اجلاس بهره وری صنعت نفت را خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کمیته راهبردی همایش به منظور نهایی کردن محورهای اصلی این گردهمایی و تعیین زمان فراخوان مقالات تشکیل شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر برنامه ریزی کارشناسی شده برای مستند سازی و ارائه تجارب صنعت نفت در زمینه بهره وری به ویژه در بخش منابع انسانی انجام گرفته است.

ایرانمنش با بیان موسسه مطالعات بین المللی انرژی در افق چشم انداز 20 ساله باید به نهادی پیشرو در انجام مطالعات و تحقیقات راهبردی انرژی به ویژه در صنعت نفت و گاز، مرجع منطقه ای تحلیل داده های انرژی، دارای شبکه گسترده مطالعاتی بین المللی با سازمانی چابک و برخوردار از منابع انسانی متخصص تبدیل شود، بیان کرد: بر این اساس ماموریت های این مجموعه از مطالعه و تحلیل مستمر داده ها، مسئله یابی، تحقیق، نظریه پردازی، تصمیم سازی، ارائه راهکار و آموزش های تخصصی راهبردی به منظور تسهیل فعالیت تصمیم گیران ارشد صنعت نفت و گاز ترسیم شده است.

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تحریم های بین المللی و فشارهای جهانی نقش پژوهش و مدیریت برجسته خواهد شد، تاکید کرد: بر این اساس مدیریت فن آوری و منابع انسانی برای کاهش فشارهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

وی از اجرای طرح های جدید پژوهشی در سطح صنعت نفت با اولویت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: از سوی دیگر با واگذاری ریاست اوپک در سال 2011 میلادی به وزیر نفت ایران باید مطالعات و پژوهش هایی برای ارائه اطلاعات جدید عملی و تحقیقاتی به وزارت نفت ارائه شد.

این مقام مسئول از ایجاد یک کارگروه تحقیقاتی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی همزمان با آغاز ریاست ایران در اوپک خبر داد و یادآور شد: از سوی دیگر در شرایط فعلی نظام جدید پژوهشی و فن آوری بر مبنای مفاهیم شبکه سازی و برون سپاری هوشمندانه، مدیریت و رسوب دانش مستقر شده است.

ایرانمنش با تاکید بر اینکه هم اکنون دوران تولید نفت ارزان قیمت به پایان رسیده است، تبیین کرد: باید با تربیت نیروهای متخصص و استفاده از تکنولوژی های جدید هزینه های تولید استخراج نفت در ایران را کاهش داد.

تدوین طرح جامع انرژی ایران آغاز شد

به گزارش مهر، این مقام مسئول از بررسی و تدوین طرح جامع انرژی ایران، راهبرد صنعت نفت، تدوین چارچوب های مناسب دیپلماسی انرژی، سند راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت و شناسایی و تکمیل خوشه های علمی، تخصصی و پژوهشی صنعت نفت به عنوان طرح های راهبردی موسسه مطالعات بین المللی انرژی یاد کرد و افزود: درحال حاضر طرح جامع انرژی ایران در قالب 25 پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه هدف نهایی از تدوین این طرح تعریف استراتژی درازمدت توسعه بخش انرژی و سیاست گذاری مناسب در راستای حداکثر کردن منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به کمک مدلهای مختلف است، تبیین کرد: بر این اساس ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست، پیش بینی تقاضای انرژی به تفکیک حاملها و بخش های مصرف کننده انرژی از دیگر اهداف تدوین طرح جامع انرژی است.

به گفته رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی ارزیابی و پیش بینی تراز انرژی برای منابع مختلف انرژی و ترکیب بهینه فن آوری های سیستم عرضه انرژی در بلندمدت، ارزیابی میزان سرمایه گذاری و منابع مالی برای توسعه بخش انرژی از دیگر اهداف تدوین طرح جامع انرژی خواهد بود.

ایرانمنش در تشریح جزئیات پروژه های پژوهشی طرح جامع انرژِی از اعلام فراخوان تهیه و تدوین تراز انرژی استانی، توسعه و اجرای مدل تقاضا و عرضه انرژی در سطح ملی و استانی خبر داد و افزود: از سوی دیگر تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده در مدل سازی و پیش بینی تقاضای انرژی کشور هم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تجذیه و تحلیل مدلهای اجرا شده برای تخصیص بهینه منابع عرضه انرژی، نقش و جایگاه ایران در سیستم عرضه و تقاضای انرژی جهان و روند آینده صادرات و واردات انرژی، بیان کرد: همچنین تجزیه و تحلیل وضع موجود و مطلوب تقاضای انرژی در بخش خانگی، تجاری، ادارای، عمومی، صنایع، حمل و نقل و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی تجزیه و تحلیل وضع موجود و شناسایی فنآوری های نوین سیستم عرضه انرژی در بخشهای اکتشاف، تولید، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و ذخیره سازی گاز طبیعی، نفت خام، ذغالسنگ، برق، منابع تجدید پذیر، هیدروژن و انرژی هسته ای هم یکی از طرحهای مطالعاتی و پژوهشی برای تدوین طرح جامع انرژی خواهد بود.

ایرانمنش با تاکید بر اینکه طرح جامع انرژی با مشارکت وزارت نفت، نیرو و سازمان انرزی اتمی تدوین خواهد شد، تاکید کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود نتایج اولیه این پروژه ملی حداکثر تا یکسال آینده نهایی و اعلام شود.

دیپلماسی انرژی گرا در دستور کار وزارت نفت

وی در ادامه یکی دیگر از طرحهای اولویت دار موسسه مطالعات بین المللی انرژی را بررسی و تدوین راهبرد صنعت نفت عنوان کرد و افزود: با توجه به گذشت بیش از 100 سال از پیدایش نفت خام در اقتصاد ایران تاکنون استراتژی های متفاوتی برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئییس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اعلام اینکه بر این اساس مطالعه همه جانبه تدوین الگوی مناسب توسعه بر مبنای نفت آغاز شده است، گفت: برای تدوین این طرح جامع قصد همکاریهای گسترده از جامعه علمی کشور را داریم.

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از صنعت نفت به عنوان اعتلای اقتصاد، تحقق اهداف توسعه ای کشور، ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از دستاوردهای تدوین و اجرای این طرح جامع خواهد بود، تصریح کرد: از سوی دیگر تدوین چارچوب های دیپلماسی انرژی کشور هم یکی دیگر از ماموریتهای جدید موسسه مطالعات بین المللی انرژی خواهد بود.

ایرانمنش از ابزارهای انرژی و سیاسی برای پیشبرد اهداف و منافع ملی را در عرصه سیاست خارجی ضروری عنوان کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی با افزایش فشارهای بین المللی اهمیت این موضوع دو چندان شده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع دیپلماسی انرژی اگر با پژوهش و یافته های علمی همراه نباشد می تواند منجر به آسیب های جدید در روند تحقق اهداف حوزه انرژی و دستگاه دیپلماسی وارد کند، اظهار داشت: از این رو با توجه به ارتباط تنگاتنگ انرژی، اقتصاد و سیاست، تدوین استراتژی در عرصه دیپلماسی انرژی کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.