به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه دولت در سال آینده تلاش خواهد کرد دو برابر سال جاری فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: عملکرد بانکها در تحقق تعهدات دولت برای اشتغالزایی بسیار مهم است و بانکها حداکثر توان خود را برای همراهی دولت بکار گیرند.

در این جلسه استانداران خوزستان و زنجان گزارشی از وضعیت اشتغال استان و عملکرد بانک‌های عامل در زمینه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کار آفرین ارائه کردند و با تحلیل وضعیت موجود مشکلات و موانع پیش ر و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

استاندار البرز نیز در این نشست گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده و برنامه‌های آتی استان برای اشتغالزایی ارائه کرد.

