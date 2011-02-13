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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

آمل میزبان مسابقات هندبال باشگاه های ایران شد

آمل میزبان مسابقات هندبال باشگاه های ایران شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران، از برگزاری مسابقات هندبال جوانان باشگاه های ایران، اسفند ماه امسال به میزبانی شهرستان آمل خبر داد.

خسروابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقابتها از 12 تا 17اسفند ماه به میزبانی هیئت هندبال مازندران، تربیت بدنی شهرستان آمل و هیئت هندبال آمل در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزارمی شود.

وی افزود: مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور با حضور 20 تیم در چهار گروه پنج تیمی برگزارمی شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: تیم های شرکت کننده روز 11 اسفندماه درآمل حضور خواهند داشت و مراسم قرعه کشی تیم های شرکت کننده با حضور سرپرستان تیم ها برگزارخواهد شد.

ابراهیم زاده یادآورشد: هم اکنون هیئت هندبال مازندران باهماهنگی فدراسیون هندبال دعوتنامه های خود را برای حضور همه استانها برای این مسابقات ارسال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دراین رقابتها سعی خواهیم کرد تا تیم هایی با قدرت و با روحیه حضور یابند تا هندبالیست های خوبی برای تیم های ملی معرفی شوند.
کد مطلب 1252787

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