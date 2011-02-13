130 هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران حفاری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازرسان به صورت 24 ساعته در سه شیفت هشت ساعته با حضور در بازارها، ترمینالها، میادین میوه و تره بار، عمده فروشان مواد غذایی و دیگر مراکزی که مردم بیشترین ارتباط با آنان را دارند به بررسی و بازرسی مشغول هستند.

وی تصریح کرد: هرچند که این آمار بیانگر رشد 71 درصدی بازرسیهای انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان را نشان می دهند اما وقوع تخلفات کاهش 10 درصدی را داشته که این نشانگر رشد فکری و همکاری واحدهای صنفی با دولت و مردم است.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس با اشاره به اینکه خواست ما و دولت نظارت بر بازار تخلفیابی و تشکیل پرونده تعزیراتی نیست، افزود: هدف ما از بازرسیها تنظیم بازار و نظارت بر کار صنوف و واحدهای تولیدی است و هرچه بازار به صورت شفاف تر و روشن تر اداره شود بسیاری از مشکلات خود به خود رفع خواهد شد.

حفاری یکی از اهداف سازمان بازرگانی را تنظیم بازار توسط واحدهای تولیدی و اصناف ذکر کرد و افزود: هریک از ما هرچند فروشنده یک کالا هستیم اما خریدار ده ها کالای دیگر قلمداد می کردیم و اگر جو روانی بازار را به سمت گرانی سوق دهیم اولین متضرر خود ما خواهیم بود.

وی تنظیم بازار را همدلی و وفاق مردم با مردم ذکر کرد و افزود: اگر ما خودمان به هم کمک کنیم مشکلات را به یکدیگر تذکر دهیم نتیجه آن از سطح توقعات خود ما نیز فراتر خواهد رفت.