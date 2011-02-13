  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

147 موقوفه و بقاع متبرکه مازندران دارای سند مالکیت شدند

147 موقوفه و بقاع متبرکه مازندران دارای سند مالکیت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران از سند دار شدن 147 موقوفه و بقاع متبرکه استان147 به مساحت 45 میلیون متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ستادی اداره کل از سند دار شدن 147 موقوفه وبقاع متبرکه استان خبر داد.     

وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدفه های این اداره در راستای احیا و تثبیت موقوفات و بقاع متبرکه اخذ سند مالکیت برای این اماکن بوده که خوشبختانه با پیگیری های این اداره کل منجر به اخذ 147 فقره سند مالکیت شده است.

سهرابی با تقدیر از همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک استان در سند دار کردن اراضی موقوفه و بقاع متبرکه تصریح کرد: نگاه مسئولان به دستگاه اوقاف وامور خیریه نگاه مثبتی است چون همه اوقاف را متعلق به اهل بیت (ع) می دانند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران گفت: در زمان طاغوت موقوفات چون پشتوانه اقتصادی محکمی در تعظیم شعائر دینی ومذهبی به شمار می رفت در جریان اصلاحات ارضی به نام اشخاص سند صادر و به فروش رفت که خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام موقوفات به وقفیت برگشتند.

سهرابی در ادامه نقش قوه قضائیه در احیای موقوفات و بقاع متبرکه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای حفظ و احیای موقوفات و مسائل مربوط به آن در سطح استان مازندران محیا و مطلوب است.

کد مطلب 1252794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها