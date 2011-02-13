به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مهلت ثبت نام تیم‌های خارجی حاضر در چهاردهمین دوره تور بین ‌المللی دوچرخه‌سواری کرمان 12 تیم آسیایی و اروپایی جهت شرکت در این دوره از رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند که کمیته برگزار کننده تور کرمان با در نظر گرفتن شرایط و سطح تیم‌ها نام هفت تیم را نهایی کرد.

مسئولین برگزاری این تور بین‌المللی که تنها ظرفیت پذیرش 13 تیم داخلی و خارجی را دارند بعد از بررسی سطح تیم‌های متقاضی شرکت در تور کرمان، "سکواسپور" ترکیه، "بریسا اسپور" ترکیه، "سونگائیت" آذربایجان، بحرین، اسلواکی، ازبکستان و تیم "جین ژان ژائو" از کشورهای آسیای شرقی را به عنوان تیم‌های خارجی حاضر در این دوره از مسابقات معرفی کردند.

در این میان برای نخستین بار شاهد حضور یک تیم حرفه ای از کشورهای آسیای شرقی در تورهای استانی کشورمان خواهیم بود. کمیته برگزارکننده تور کرمان 6 تیم داخلی را هم برای شرکت در این دوره از مسابقات دعوت خواهد کرد.

چهاردهمین دوره تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی کرمان از 5 تا 9 اسفندماه سال‌جاری و در پنج مرحله برگزار می‌شود.