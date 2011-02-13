احداث 3 پارکینگ طبقاتی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: این پارکینگها که ظرفیت گنجایش 128 تا 588 خودرو را دارند به منظور رفاه حال شهروندان ساکن منطقه احداث می شوند.

وی افزود: احداث پارکینگ طبقاتی با هدف جلوگیری از توقف خودروها در معابر و کاهش بار ترافیک خیابانهای سطح منطقه در دستور کار برنامه های عمرانی شهرداری منطقه 8 قرار گرفت.

شادالوئی در ادامه به تعریض خیابان مسیل باختر اشاره کرد و گفت: مسیل باختر یک مسیل شریانی جنوب و شمال است و با توجه به تعریض معابر در خصوص روان سازی ترافیک در محدوده منطقه 8 کاهش ترافیک را خواهیم داشت.

وی با اشاره به خط کشی محوری به طول 15 هزار متر در شرق تهران افزود: به منظور رفاه حال شهروندان افزایش پلهای عابر پیاده مکانیزه از اولویت برنامه های سال آینده شهرداری منطقه 8 است.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر افزایش مسیر دوچرخه سواری و خانه های دوچرخه گفت: در حال حاضر تعداد 46 خانه دوچرخه در سطح در سطح منطقه فعال هستند.

وی گفت: شهروندان می توانند با ارائه کات شناسایی به صورت رایگان از این دوچرخه ها استفاده کنند.