نمی گذاریم چراغ تئاتر در تربت حیدریه خاموش شود

هادی وکیلی صبح امروز، یکشنبه به خبرنگار مهر در مشهد گفت: تئاتر استان پتانسیل بالایی دارد که نیازمند تغییر نگاه مسئولین است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات نیازمند حمایت مسئولین است یادآور شد: آموزش و پرورش نقش مهمی در تربیت دانش آموزان در عرصه بازیگری دارد اما متاسفانه قدمی برای شروع کار بر نمی دارد.

وی افزود: این در حالی است که ما در شهرستان تربت حیدریه با کمبود بازیگر، به خصوص بازیگر زن مواجه هستیم که باید این نگاه با فرهنگ سازی صحیح، تغییر کند.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که تئاتررا در شهرستان خاموش نگذاریم خاطر نشان کرد: ‌اجرای عمومی"تئاتر برای مردم" شروع خوبی برای تداوم یک کار خوب است که نیازمند برنامه ریزی بیشتر از جمله در شهرستان ها است.

وی اظهار داشت: نمایش "پازل به هم ریخته" نیز هفته جاری در شهرستان تربت حیدریه اجرا می شود.

کارگردان اجرای نمایشی پازل به هم ریخته افزود: کاری که شاهد اجرای آن هستیم نمایش برگزیده در استان است که کارگردانی ،‌بازیگری و طراحی صحنه اش مورد تایید منتقدین قرار گرفته است.

هادی وکیلی در خصوص خلاصه داستان نمایش تصریح کرد: داستان این نمایش در رابطه با جنگ در خرمشهر است که به داستان بالا رفتن از دیوار یک خانه و دیوار کشور توسط دشمن به صورت موازی می پردازد.

وی تاکید کرد:‌ نویسنده این کار م‍‍‍ژگان سلطانی است و داود علیزاده،‌ وحید بهاری، ‌روشنک سقعلگی و رضایی اجرای این نمایش را به عهده دارند.

وی گفت: ‌همچنین عوامل صحنه این کار وحید عبداللهی، ‌موسیقی،‌ عبدالله بهشتی ، دستیار کارگردان، ‌ساخت دکور محمود شربتیان ومحمد اسماعیلی می باشند.

طرح اجراهای عمومی "تئاتربرای مردم" با موضوعات ارزشی که توسط انجمن های نمایشی خراسان رضوی و به سفارش معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.