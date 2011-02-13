زنگ ولایت امام زمان(عج) در مدارس مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ ولایت مدارس مازندران در مدرسه پسرانه امام صادق (ع) ساری گفت: خداوند وعده که که زمین به صاحب اصلی آن تحویل داده خواهد شد.

محمدعلی امیری افزود: این خودعده خداوند نشان دهنده این است که حکومت صالحان به وقوع خواهد پیوست.

وی اظهار داشت: شرایطی که امروز در جهان می بینیم که حکومت های اسلامی در حال شکل گرفتن هستند نشانه هایی از ریشه کن شدن ظلم و ستم و نهادینه شدن تفکر اسلامی است.

استاندار مازندران یادآور شد: یکی از درس های بزرگ دین ما، درس رفاقت و همدلی است.

سید علی اکبر طاهایی با اشاره به اینکه خداپرستان باید با هم رفیق باشند تصریح کرد:در بهشت این رفاقت ها جلوه گر می شود و شرط آن، این است که در دنیا در مسیر خداپرستی با هم رفاقت کنیم تا در رفتارمان جلوه گر باشد.

وی با بیان اینکه عنصر رفاقت و همدلی ، موجب پیروزی انقلاب شد گفت: امام فرمودن "همه با هم " که معنای این وازه ، همان رفاقت است.

فرماندار ساری در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: آغاز حکومت امام زمان (عج) یکی ازاعتقادهای مسلمانان و از باورهای دینی ما است.

منصور علی زارعی افزود:این انقلاب در مقیاس محدود در واقع زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت است.

وی با اشاره به اینکه همه برای ظهور امام زمان (عج) آماده می شویم خاطرنشان کرد: با پایبندی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و سپردن حکومت به صاحب اصلی آن برای ظهور منجی ، زمینه را آماده می کنیم.

زارعی یادآور شد: دانش آموزان هم باید زمینه ساز و بسترساز ظهور امام زمان باشند و این راه را می توانند در پابندی به جمهوری اسلامی پیدا کنند.

در این مراسم سه تن از دانش آموزان به پیشنهاد استاندار، اندیشه خود در خصوص لزوم ولایت امام زمان (عج) را بیان کرده و از سوی طاهایی جوایزی دریافت کردند.

استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران سوالاتی را برای دانش آموزان مطرح کردند و مقرر شد از میان پاسخ های صحیح به 12 نفر از دانش آموزان جوایزی اهدا شود.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار مازندران ، فرماندار و شهردار ساری و سایر مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.