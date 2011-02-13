ماهانه 2400 نفر از بوشهر عازم عتبات عالیات عراق می شوند

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: نام نویسی از متقاضیان تشرف به عتبات عالیات عراق در بوشهر آغاز شده و متقاضیان می توانند جهت نام نویسی به پایگاه اینترنتی www.atabat.haj.ir مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: متقاضیان تشرف به عتبات عالیات عراق برای اعزام از 18 فروردین تا اول تیر سال 90 تا 30 بهمن فرصت دارند به نشانی اینترنتی یاد شده مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام کنند.

مدیر حج و زیارت استان بوشهر با اشاره به ثبت نام از اولویتهای جدید برای سفر عمره مفرده، اظهار داشت: دارندگان سند عمره مفرده بانک ملی و بانک ملت تا اولویتهای 220 تا یک هفته فرصت دارند به کاروانهایی که جای خالی دارند مراجعه و ثبت نام کنند .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تشکر از حضور گسترده مردم بوشهر در راهپیمایی 22 بهمن گفت: جشنهای سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را امسال در حالی برگزار کردایم که شاهد صدور انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان بودیم.