  1. هنر
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

کتابهای کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" رونمایی می‌شوند

کتابهای کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" رونمایی می‌شوند

کتابهای نوزدهمین کنگره سراسری"شعر دفاع مقدس" با عناوین "سجاده‌های سر بلند" و "با بچه‌های ایران" تهیه و همزمان با برگزاری این مراسم رونمایی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سجاده‌های سربلند" را محمودرضا اکرامی‌فر گردآوری کرده و "با بچه‌های ایران" به همت جواد محقق در دست انتشار است.

کتاب "سجاده‌های سربلند" که در برگیرنده اشعار منتخب نوزدهمین کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" است، سروده‌هایی با سه موضوع دفاع مقدس، مقاومت ملل و دفاع مقدس با مضامین عاشورایی را در خود جای داده است.

کتاب "با بچه‌های ایران" هم اشعار منتخب کودک و نوجوان سه دوره از کنگره را شامل می‌شود که توسط محقق گزینش شده‌اند.

این آثار همزمان با برگزاری کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" اسفندماه در استان یزد رونمایی می‌شوند.

کد مطلب 1252805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها