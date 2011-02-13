به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سجادههای سربلند" را محمودرضا اکرامیفر گردآوری کرده و "با بچههای ایران" به همت جواد محقق در دست انتشار است.
کتاب "سجادههای سربلند" که در برگیرنده اشعار منتخب نوزدهمین کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" است، سرودههایی با سه موضوع دفاع مقدس، مقاومت ملل و دفاع مقدس با مضامین عاشورایی را در خود جای داده است.
کتاب "با بچههای ایران" هم اشعار منتخب کودک و نوجوان سه دوره از کنگره را شامل میشود که توسط محقق گزینش شدهاند.
این آثار همزمان با برگزاری کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" اسفندماه در استان یزد رونمایی میشوند.
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