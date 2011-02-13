روش قهرآمیز منجر به ریشه کنی اعتیاد نمی شود

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هرچند احکام دادستانی در برابر مجرمان حوزه مواد مخدر قاطعانه است اما چرخه باطل ساماندهی معتادان موجب سرماخوردگی ماموران شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: نگاه جامعه به معتاد باید ریشه ای و فرهنگ ساز باشد و با استفاده از روش های قهرآمیز نمی توان اقدام مهمی برای ریشه کنی اعتیاد انجام داد.

وی اذعان داشت: باید پذیرفت اعتیاد جرم نیست بلکه بیماری است و برای نگهداری معتادان باید اماکن مناسبی در نظر گرفته شود.

فرهادی اضافه کرد: امروز برخی خانواده ها در برابر معتادان مستاصل شده اند و عمدتا مشاهده می شود برای کمک به چنین افرادی با پلیس 110 تماس گرفته می شود حال آنکه مرجع رسیدگی کننده به موارد معتادان باید اورژانس اجتماعی و مراکز درمانی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج با اشاره به روش های کنونی برای جلوگیری از شیوع اعتیاد اظهار داشت: با روند کنونی نمی توان به مجازات موثر دست یافت.

فرهادی بیان داشت: هم اکنون بی برنامگی در حوزه درمان معتادان مشهود است و باید برای ساماندهی آن برنامه ریزی کرد.