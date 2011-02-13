سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در اتریش و فرانسه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی فداکار معاون امور اداری وزارت ارشاد و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، هنرمندان و علاقه مندان در "رادولفز هایم" وین پایتخت اتریش برگزار شد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به پیشینه هنر ایران گفت: هنر در ایران همواره از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و امروز نیز هنرمندان ایرانی با خلق آثار در عرصه‌های بین المللی نیز حضوری جدی دارند.

شاه آبادی با تأکید بر حضور مؤثرتر هنر ایران در عرصه‌های بین‌المللی و ارائه آثار گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سومین دوره این اتفاق افتاد که آثار در چند کشور دیگر هم ارائه شود و این به معرفی و شناسایی آثار هنرمندان جوان ایران منجر می‌شود. همچنین از بستر این رویدادها تعامل و ارتباط فرهنگی، هنری با دیگر کشورها گسترش می‌یابد.

آثار عکاسی، پوستر و کاریکاتور سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در مجموعه رادولفزهایم وین اتریش ارائه شده است.

همچنین سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در خانه فرهنگ ایران در پاریس فرانسه نیز با حضور یحیی طالبیان قائم مقام وزیر و مهدی شجاعی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت و آثار عکاسی، پوستر و کاریکاتور جشنواره در پاریس به نمایش درآمد.