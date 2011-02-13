به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق افراسیابی مدیرکل آموزش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و دبیر نخستین جشنواره از بهار تا بهار ضمن بیان این مطلب افزود: اکران فیلمهای برتر جشنواره آخرین منجی، برگزاری نمایشگاه عکس و شبهای شعر بخشهای اصلی جشنواره بوده و طی پنج هفته هر هفته استان تهران در کنار یکی دیگر از استانهای کشور میزبان این جشنواره خواهد بود .

افراسیابی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی آخرین منجی، اتاقهای ایده و طرح و نشستهای هم اندیشی را از دیگر برنامه های نخستین جشنواره از بهار تا بهار خواند و تصریح کرد: در روز شش و هفتم اسفند ماه با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سینمایی اریکه ایرانیان از فیلمهای برگزیده بخش مردمی جشنواره تقدیر می شود.

مدیرکل آموزش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با اشاره به مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره بهار تا بهار تصریح کرد: نخستین جشنواره از بهار تا بهار 24 بهمن مصادف با سالروز امامت حضرت ولی عصر(عج) در جوار حرم ملکوتی ثامن الائمه برگزار می شود .

وی آغاز به کار کانون تخصصی مهدویت استان خراسان رضوی با عنوان خیمه الانتظار، پخش فیلمهای مهدوی در استانهای تهران، خراسان رضوی، ایلام، همدان، خوزستان و یزد و برگزاری نمایشگاه عکس را از دیگر برنامه های مربوط به جشن امامت آخرین منجی بشریت عنوان کرد .

این جشنواره از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی آخرین منجی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و گروه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.