به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی افزود: تمامی مفاد بسته خدمات پزشک خانواده با دید سلامت نگر صرف تهیه شده، مضاف بر اینکه در روند اجرای برنامه نیز بر این دیدگاه تاکید شده است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پاسخ به اظهارات اخیر معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی گفت: به نظر می رسد چنانچه پیش از اظهار نظر، بسته خدمات در نظر گرفته شده برای اجرا در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع توسط مسئولان سازمان نظام پزشکی مورد بررسی اجمالی قرار می گرفت مشکل درمان نگر بودن برنامه از سوی ایشان مطرح نمی شد.

وی افزود: البته دست اندرکاران طرح خود نیز معترف هستند که استقرار کامل دیدگاه سلامت نگر مستلزم بروز تغییر در الگوهای رفتاری ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات دارد که ایجاد این تغییر در گرو تلاش همه جانبه وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همچنین نظام پزشکی به عنوان اصلی ترین سازمان غیردولتی مرتبط با قشر پزشکان است.

شریعتی در ادامه اظهار داشت: در تدوین استراتژی نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع رویکرد استفاده از نیروهای بخش غیردولتی به طور کامل مورد توجه قرار داشته است. چنانچه اقدام بر اساس چنین رویکردی موجب استفاده از پزشکان بخش غیردولتی به میزان 60 درصد و ماماها به میزان 90 درصد در تیمهای سلامت مستقر شده در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شده است.

وی تاکید کرد: عدم استفاده از مطبهای مستقر در روستاها در روند اجرای برنامه نیز صرفا به دلیل وجود محدودیتهای متعدد و عمده در مطبهای موجود در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر برای اجرایی شدن مفاد بسته خدمات در نظر گرفته شده بوده است.

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه استقرار نظام ارجاع و برقراری ارتباط میان سطح اول و دوم خدمات نه تنها مهمترین و اساسی ترین مسیر و مقصد پیش روی وزارت بهداشت بوده بلکه تکلیف قانونی دو وزارتخانه بهداشت و رفاه نیز هست، گفت: در تدوین برنامه فرآیند اجرای برنامه پزشک خانواده به این مهم توجه ویژه شده است. با این وجود مقاومت بخش خصوصی و پزشکان متخصص مهمترین چالش پیش روی استقرار نظام ارجاع است و به نظر می رسد در رفع این مشکل سازمان نظام پزشکی مسئولیتهای بزرگتری نسبت به این دو وزاتخانه بر عهده دارد.

به گفته شریعتی تلاش همه جانبه دست اندرکاران وزارت بهداشت و رسیدن به نتایج قابل تحسین ناشی از اجرای برنامه در طی چهار سال گذشته خود دلیلی بر راسخ بودن مسئولان اجرایی برنامه در حقانیت طرح و اعتقاد تمام و کمال به آن است و برطرف کردن بسیاری از مشکلات اجرایی از سال 84 تاکنون، تغییر رویکرد بیمه ها از درمان نگر به سلامت نگر، استقرار پزشک در دورترین و محروم ترین مناطق کشور، بروز تغییر در برخی از شاخصهای نظام سلامت از جمله افزایش موارد کشف شده بیماریها به دنبال غربالگری به موقع شواهدی بر این ادعاست.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای 20 تا 50 هزار نفر سه استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان را حاکی از عزم خدمتگزاران نظام سلامت برای اجرا و گسترش این برنامه عنوان کرد و گفت: به طور قطع حل سایر معضلات موجود نیازمند همت و تلاش همه دست اندرکاران بخش سلامت کشور از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری و همچنین سازمان نظام پزشکی است.