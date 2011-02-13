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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

توزیع 100 هزار تن نهادهای کشاورزی در مازندران

توزیع 100 هزار تن نهادهای کشاورزی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمازندران از تامین و توزیع 100 هزار و 541تن انواع نهاد های کشاورزی شامل انواع کود شیمیایی، بذور اصلاح شده زراعی و علوفه ای و انواع سموم دفع آفات و بیماریهای زراعی و باغی در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 100 هزار و540 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل 94 هزار تن انواع کود شیمیایی، پنج هزار و 405 تن انواع بذور زراعی و علوفه ای اصلاح شده و هزار و 40 تن انواع سموم دفع آفات و بیماریهای زراعی و باغی در بخش کشاورزی مازندران تامین و توزیع شد.

وی عمده کودهای تامین و توزیع شده در سطح مازندران را شامل کودهای ازته، نیترات فسفات، فسفات آمونیم، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم، کلرور پتاسیم و ماکرو کامل اعلام کرد.

غلامی افزود: بذر های اصلاح شده توزیعی در این مدت نظیر گندم با چهار هزار و 378 تن و سایر بذرها از جمله دانه روغنی کلزا 221 تن، جو 284 تن، سورگوم 85 تن، تریتیکاله 55 تن، ذرت 18 تن و باقلا  چهار تن بوده اند.

وی با اشاره به تامبن 890 تن بذر شلتوک برنج در مازندران افزود: در این مدت 38 دستگاه انواع ماشینهای کشاورزی و پنج هزار و 821  قطعه انواع لوازم یدکی در سطح مازندران توزیع شد.

کد مطلب 1252813

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