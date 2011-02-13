به گزارش خبرنگار مهر در ملکان، احمدعلیرضا بیگی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح فاز نخست دانشگاه پیام نور ملکان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام 29 بهمن مردم تبریز اظهار داشت: این روز برای مردم غیور آذربایجان و تبریز روز از عظمت و اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مردم آذربایجان در طول تاریخ و به ویژه نهضت انقلاب اسلامی همواره در دفاع از میهن و انقلاب اسلامی و حمایت از امام خمینی (ره) طلایهدار و پیشقراول بودهاند.
وی نگاه دولت نهم و دهم به استانها و به ویژه استان آذربایجان شرقی را ویژه دانست و با اشاره به دیدارهای اخیر رئیس جمهور بولیوی از تبریز گفت: دولت به خاطر جایگاه ویژهای که به استان آذربایجان شرقی قائل هست همیشه سران و سفرای کشورهای خارجی را به دیدار از تبریز ترغیب میکنند.
استاندار همچنین با اشاره به پیروزی قیام مردمی در مصر گفت: همزمانی این پیروزی با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این امیدواری را در ما به وجود آورد که مردم مصر هم راه مردم ایران و انقلاب اسلامی آنان را ادامه دهند.
وی همچنین با تشکر از اهتمام مسئولان شهرستان ملکان در ایجاد فضای امنیت و آرامش در این شهرستان اظهار داشت: مرام انقلاب اسلامی این نبود که کارهای عمرانی را گسترش دهد لکن نتیجه طبیعی تحولی که در سال 57 صورت گرفت توسعه همهجانبه ایران اسلامی از جمله در بخش عمرانی و خدماتی بود.
بیگی با بیان این که حجم کارهای انجام شده در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست، گفت: تلاش مضاعف مسئولان در بعد از انقلاب با وجود همه سختیهایی که بر کشور تحمیل شد ایجاد فضای شور و نشاط در بین مردم و رفاه و آسایش عمومی بود.
استاندار آذربایجان شرقی با اظهار خوشحالی از تحصیل حدود پنج هزار دانشجو در سه دانشگاه آزاد اسلامی، پیامنور و علمی و کاربردی آن را از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: جای خوشبختی است که یک پنجم جمعیت شهری ملکان را دانشجویان تشکیل میدهند.
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