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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

دولت مصمم به تمرکز زدایی در زمینه‌های مختلف است

دولت مصمم به تمرکز زدایی در زمینه‌های مختلف است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: دولت مصمم به تمرکز زدایی در زمینه‌های مختلف است و همه مناطق کشور باید از مزایای این تصمیم مهم بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ملکان، احمدعلیرضا بیگی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح فاز نخست دانشگاه پیام نور ملکان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام 29 بهمن مردم تبریز اظهار داشت: این روز برای مردم غیور آذربایجان و تبریز روز از عظمت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مردم آذربایجان در طول تاریخ و به ویژه نهضت انقلاب اسلامی همواره در دفاع از میهن و انقلاب اسلامی و حمایت از امام خمینی (ره) طلایه‌دار و پیشقراول بوده‌اند.

وی نگاه دولت نهم و دهم به استان‌ها و به ویژه استان آذربایجان شرقی را ویژه دانست و با اشاره به دیدارهای اخیر رئیس جمهور بولیوی از تبریز گفت: دولت به خاطر جایگاه ویژه‌ای که به استان آذربایجان شرقی قائل هست همیشه سران و سفرای کشورهای خارجی را به دیدار از تبریز ترغیب می‌کنند.

استاندار همچنین با اشاره به پیروزی قیام مردمی در مصر گفت: همزمانی این پیروزی با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این امیدواری را در ما به وجود آورد که مردم مصر هم راه مردم ایران و انقلاب اسلامی آنان را ادامه دهند.

وی همچنین با تشکر از اهتمام مسئولان شهرستان ملکان در ایجاد فضای امنیت و آرامش در این شهرستان اظهار داشت: مرام انقلاب اسلامی این نبود که کارهای عمرانی را گسترش دهد لکن نتیجه طبیعی تحولی که در سال 57 صورت گرفت توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی از جمله در بخش عمرانی و خدماتی بود.

بیگی با بیان این که حجم کارهای انجام شده در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست، گفت: تلاش مضاعف مسئولان در بعد از انقلاب با وجود همه سختی‌هایی که بر کشور تحمیل شد ایجاد فضای شور و نشاط در بین مردم و رفاه و آسایش عمومی بود.

استاندار آذربایجان شرقی با اظهار خوشحالی از تحصیل حدود پنج هزار دانشجو در سه دانشگاه آزاد اسلامی، پیام‌نور و علمی و کاربردی آن را از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: جای خوشبختی است که یک پنجم جمعیت شهری ملکان را دانشجویان تشکیل می‌دهند. 

کد مطلب 1252814

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