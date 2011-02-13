اختصاص سالانه 500 میلیارد ریال به برنامه های فرهنگی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، منصور ایمانی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از قاریان، حافظان و خادمان قرآنی در صومعه سرا اظهارداشت: در برنامه پنجم توسعه کشور سالانه 500 میلیارد ریال اعتبار به بخش های فرهنگی، هنری و قرآنی استان اختصاص می یابد که طی پنج سال این رقم به دو هزار و 500 میلیارد ریال می رسد.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار در اختیار کار آفرینان، مبتکران و نوآوران فرهنگی، هنری و قرآنی که بیشترین فعالیت را داشته باشند، قرار می گیرد.

" سید کاظم دلخوش اباتری " نماینده مردم صومعه سرا نیز در این مراسم ازپرداخت 10 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی، تعمیر و تجهیز مساجد این شهرستان خبرداد.

در پایان این همایش از 150 قاری، حافظ و خادم قرآنی شهرستان صومعه سرا تجلیل شد.