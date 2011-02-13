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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

55 هزارداوطلب خوزستانی در آزمون کارشناسی ارشد رقابت می کنند

55 هزارداوطلب خوزستانی در آزمون کارشناسی ارشد رقابت می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدچمران اهواز، گفت: تعداد 55 هزار و 792 نفر در استان خوزستان در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه امسال در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته با هم به رقابت می ‌پردازند.

محمدعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، تعداد داوطلبان را به تفکیک جنسیت در استان خوزستان شامل 27 هزار و 988 زن و 27 هزارو 804 مرد اعلام کرد و افزود: آزمون کارشناسی ارشد در شهرستان ‌های اهواز، خرمشهر و دزفول برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: در اهواز دانشگاه‌های شهید چمران و آزاد، در خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دریایی و در شهرستان دزفول دانشگاه‌ های صنعتی جندی شاپور و آزاد مجری برگزاری آزمون کارشناسی ارشد هستند.

این مقام مسئول در دانشگاه شهیدچمران اهواز عنوان کرد: در اهواز 27 هزار و 458 نفر در حوزه آزمون دانشگاه شهید چمران  و 13 هزار و 654 نفر در دانشگاه آزاد طی شش نوبت صبح و عصر در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری به رقابت در آزمون کارشناسی ارشد می ‌پردازند.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز، تاکید کرد: کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش صادر شده و لازم است داوطلبان نسبت به اخذ پرینت کارت خود اقدام نمایند. ضمنا زمان و مکان برگزاری آزمون هر داوطلب بر روی کارت وی درج گردیده است.

فیروزی ادامه داد: مرکز رفع نقص در محل مجتمع کلاس‌ های درسی دانشگاه شهید چمران واقع در جنب پل پنجم آماده ارائه خدمات و رفع نواقص احتمالی کارت شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حوزه ‌های شهرستان اهواز است.

وی تاکید کرد: داوطلبان برخی رشته‌ های کارشناسی ارشد باید دو نوبت آزمون دهند از این رو لازم است دو بار از کارت ورود به جلسه خود پرینت تهیه کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: داوطلبان علاوه بر کارت ورود به جلسه باید اصل کارت ملی یا شناسنامه عکسدار خود را همراه داشته باشند و از آوردن وسایل غیرضروری جدا خودداری کنند.

فیروزی گفت: در تاریخ‌ های برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، صبح‌ ها از ساعت 7:30 و بعدازظهرها از ساعت 14 درهای اصلی ورودی به محل برگزاری آزمون بسته خواهد شد و لازم است داوطلبان حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون در محل حضور داشته باشند.

وی یادآور شد: همچون سال گذشته سوال‌ ها خصوصی سازی شده است و داوطلبان باید توجه داشته باشند که حتما برگ پرسشنامه مربوط به خود را دریافت کنند.

کد مطلب 1252816

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