به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از آثار آرشالویس آقایان، عضو انجمن نقاشان ارمنستان روز دوشنبه، 25 بهمن در نگارخانه خیال نو صبا افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل حدود 70 اثر در قالب طراحی و نقاشی با رنگ و روغن است که فضایی طبیعت‌گرا و رئالیستی دارد و نگاه خود را عمدتاً به تاریخ، فرهنگ و سنت‌های ارمنستان، فضاهای اجتماعی،‌ بومی و مردم شناسی محلی این دیار متمرکز ساخته است.

واقع‌گرایی شیوه وی است که از رهگذر تلفیق عناصر آشنای هنر اصیل ایرانی که با هنر ملی ارمنی و هنر نوگرای جهان جلوه‌ای منحصربفرد به آثار وی بخشیده است.

نقاشی‌های آقایان روایتگر سیر و سیاحت کنجکاوانه و شیفته‌وار هنرمند در دل اقلیم و طبیعت، فرهنگ و سنت،‌ آداب و رسوم و زندگی روزمره مردم ارمنستان است.

آرشالویس آقایان متولد ایران است و پس از مهاجرت به ارمنستان به عضویت انجمن نقاشان ارمنستان درآمد. وی همچنین از پایه‌گذاران انجمن فرهنگی ارامنه مهاجر از ایران بوده و فعالیت‌های بسیاری در جهت نزدیک و پیوند هرچه بیشتر هنرمندان دو کشور داشته است. آقایان پیش از این نمایشگاه‌‌های متعددی در ایران، ارمنستان و آمریکا و در قالب گروهی نیز در بسیاری از کشورها برگزار کرده است.

نمایشگاه طراحی‌ها و نقاشی‌های آرشالویس آقایان روز دوشنبه، 25 بهمن رأس ساعت 16 در نگارخانه خیال نو موسسه فرهنگی هنری صبا با حضور عموم علاقمندان گشایش می‌یابد.