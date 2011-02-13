انتشار 367 میلیارد تومان اوراق مشارکت پالایشگاه شازند از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام بنیار امروز در نشستی خبری با بیان اینکه شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند به زودی وارد بورس می شود، افزود: طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید بنزین این شرکت اجرایی شده است به نحویکه تولیدات بنزین آن صادر خواهد شد.

وی ظرفیت تولید بنزین طرح مذکور را حدود 300 هزار بشکه در روز پیش بینی و سرمایه طرح مذکور را 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود که فروش اوراق مشارکت برای این پالایشگاه که از عرضه های بزرگ اوراق مشارکت است، سودآوری داشته باشد و با سودآوری 200 درصدی در سال 90 برای پالایشگاه مواجه شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت طرح افزایش ظرفیت بنزین در نقطه 91 درصد پیشرفت انجام می شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر بسته تامین مالی پروژه تکمیل می شود و نیاز به تامین مالی دیگری ندارد، یعنی با عرضه 367 میلیارد تومان اوراق بسته تامین مالی تکمیل می شود.

وی ناشر اوراق را پالایشگاه نفت شازند با نرخ سود 17 درصد مصوب بسته بانک مرکزی با نظارت و مجوز سازمان بورس، سررسید 4 ساله و عاملیت، ضامن و بازارگردانی بانک ملت اعلام کرد و گفت: براساس راستی آزمایی مالی پروژه و مطالعات امکان سنجی، سودآوری طرح در حدود 20 درصد بدون درنظر گرفتن نرخ فروش صادراتی برآورد شده است.

همچنین در این نشست علی نوربخش مدیرعامل پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت: عرضه اوراق مشارکت طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین از 25 بهمن ماه در شعب منتخب بانک ملت آغاز می شود.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح ظرفیت تولید بنزین از 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه در روز و با پیش بینی 300 هزار بشکه صورت می گیرد، افزود: اولین بخش از محصولات طرح در پایان سال جاری به زنجیره عرضه وارد خواهد شد و بهره برداری کامل از طرح در نیمه دوم سال 90 به انجام خواهد رسید.