به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کوروش اعتماد با اشاره به برگزاری همایش کشوری پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، گفت: این همایش با همکاری انجمن علمی بهداشت ایران و با حضور مسئولان کشوری و مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های مرتبط در نیمه اول اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اهداف این همایش، ارزیابی بیماریهای غیرواگیر مهم وعوامل خطر مرتبط، بررسی اولویتها، استراتژیها و رویکردهای برنامه های مداخله ای کشوری، تقویت تعهد سیاسی برای حمایت همه جانبه از برنامه های پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و تقویت همکاریهای بین بخشی و جلب مشارکت اجتماعی است.
اعتماد با اشاره به تغییر چهره بیماریها از بیماریهای عفونی و واگیر به بیماریهای مزمن غیرواگیر ابراز داشت: امروزه 43درصد بار بیماریهای جهان مربوط به بیماریهای غیرواگیر است وبه همین خاطر بیماریهای قلب وعروق، سرطانها، بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت مهمترین تهدید کننده های حیات انسان محسوب شده و عوارض و ناتوانی ناشی از آنها بار سنگینی به خانواده ها، جوامع و دولتها تحمیل می کند.
رئیس واحد بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی راه حل کنترل اپیدمی جهانی بیماریهای غیرواگیر را پیشگیری اولیه مبتنی بر برنامه های جامع و فراگیر جمعیتی عنوان می کند که اساس آن شناسایی، پیشگیری و کنترل مهمترین و شایعترین عوامل خطر (مصرف دخانیات و الکل، الگوی غذایی نامناسب و کم تحرکی) است.
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