به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کوروش اعتماد با اشاره به برگزاری همایش کشوری پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، گفت: این همایش با همکاری انجمن علمی بهداشت ایران و با حضور مسئولان کشوری و مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های مرتبط در نیمه اول اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اهداف این همایش، ارزیابی بیماریهای غیرواگیر مهم وعوامل خطر مرتبط، بررسی اولویتها، استراتژیها و رویکردهای برنامه های مداخله ای کشوری، تقویت تعهد سیاسی برای حمایت همه جانبه از برنامه های پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و تقویت همکاریهای بین بخشی و جلب مشارکت اجتماعی است.

اعتماد با اشاره به تغییر چهره بیماریها از بیماریهای عفونی و واگیر به بیماریهای مزمن غیرواگیر ابراز داشت: امروزه 43درصد بار بیماریهای جهان مربوط به بیماریهای غیرواگیر است وبه همین خاطر بیماریهای قلب وعروق، سرطانها، بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت مهمترین تهدید کننده های حیات انسان محسوب شده و عوارض و ناتوانی ناشی از آنها بار سنگینی به خانواده ها، جوامع و دولتها تحمیل می کند.

رئیس واحد بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی راه حل کنترل اپیدمی جهانی بیماریهای غیرواگیر را پیشگیری اولیه مبتنی بر برنامه های جامع و فراگیر جمعیتی عنوان می کند که اساس آن شناسایی، پیشگیری و کنترل مهمترین و شایعترین عوامل خطر (مصرف دخانیات و الکل، الگوی غذایی نامناسب و کم تحرکی) است.

اعتماد تصریح کرد: این در حالی است که شیوع این عوامل خطر در ایران رو به افزایش است. به طوری که براساس آخرین مطالعه بررسی عوامل خطر در کشور در سال 1388 در جمعیت 15تا 64 ساله در ایران میزان چاقی 15 درصد، شیوع فشار خون بالا 17 در صد، فراوانی مصرف سیگار 12 درصد ودرصد افرادی که فعالیت بدنی کم دارند 35 درصد است.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و افزود: موضوعاتی همچون پیشگیری از استعمال دخانیات، تاکید بر تغذیه و غذای سالم و نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و هماهنگیهای بین بخشی در شکل گیری الگوی تغذیه‌ای مناسب، توجه به فعالیت بدنی مناسب و متناسب با رویکرد اشاعه فرهنگ ورزش همگانی و نقش آموزش و پژوهش در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در این همایش بررسی می شود.