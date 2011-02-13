گردشگری زمستانی؛ ثروتی رها شده در سرزمین هگمتانه

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بارش برف زمستانی در ماه اخیر و زیبایی طبیعت همدان مسئولان این استان را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر مناظر طبیعی این منطقه جشنواره ای که بودجه قابل توجهی برای برگزاری آن در نظر گرفته شده برنامه ریزی شود.

در این جشنواره که چشم همه مردم استان همدان به برگزاری با شکوه تر آن در قیاس با سال های گذشته معطوف شده است، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان با همکاری سایر سازمان ها و ادارات استان به میدان آمده اند تا این دوره از جشنواره را متمایز از دوره های گذشته آن و به نحوی شایسته پایتخت تاریخ و تمدن ایران، برگزار کنند.

جشنواره زمستانی تکان دهنده آمار گردشگران

آنچه مسلم است استان همدان با دارا بودن قدمت سه هزار ساله تاریخی و داشته های بومی، باستانی و مناظر طبیعی منحصر به فرد امتیازی ویژه در جذب گردشگر دارد به طوری که شاید بتوان با بهره مندی از آنها حرکتی در آمار و ارقام گردشگران این استان ایجاد کرد.

پرواضح است که در معرفی داشته های متعدد استان همدان نباید فقط به آثار باستانی و تاریخی آن اکتفا کرد چراکه همدان علاوه بر این موارد از مناظر طبیعی و کوهستان زیبایی برخوردار است که بازدید از آن برای طبیعت گردان و ورزشکاران خالی از لطف نیست.

دامنه کوه الوند، تله کابین گنجنامه، پیست اسکی تاریک دره، تخت نادر، زیبایی های هگمتانه و مهمانوازی مردمان این دیار اصلی ترین ویژگی در جذب گردشگر در این ایام است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هگمتانه، همدان را جهانی می کند

آمار و ارقام از تعداد بازدیدکنندگان بناهای تاریخی همدان موید این واقعیت است که بازدید از داشته های شهر باستانی هگمتانه علاوه بر گردشگران داخلی، مورد علاقه بسیاری ازگردشگران خارجی است به طوری که اگربا استفاده ازاین پتانسیل برجسته ، برای معرفی همدان یک برنامه ریزی اصولی صورت پذیرد، بدون اغراق همدان به شهری شناخته شده در جهان تبدیل خواهد شد.

اما در این وادی چنین به نظر می رسد که برگزاری برنامه های مختلفی همچون جشنواره زمستانی در استان همدان، زمینه مناسبی در راستای نیل به این هدف مهم باشد.

البته دور از انصاف است اگر عنوان کنیم این موضوع از چشم برگزارکنندگان جشنواره دور مانده چراکه برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری جشنواره زمستانی همدان گسترده و در جای خود قابل تحسین است.

پنجمین جشنواره زمستانی همدان پنج روزه است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: پنجمین دوره جشنواره زمستانی همدان دوم اسفند ماه آغاز و تا ششم اسفند ادامه خواهد داشت.

اسدالله بیات با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای پنجمین دوره جشنواره در نظر گرفته شده است، افزود: برنامه های جشنواره زمستانی امسال با همکاری تمام ادارات و نهادهای استان اجرایی خواهد شد که این موضوع یکی از ویژگی های بارز این دوره از جشنواره است.

وی تأکید کرد: برای اطلاع رسانی به مردم در سایر شهرهای کشور، پوستر این جشنواره برای همه استان ها ارسال و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی هر استان در معابر عمومی، دانشگاه ها، فرودگاه ها و ترمینالها نصب شده است.

یک میلیون پیامک جشنواره زمستانی همدان را اطلاع می دهند

بیات به ارسال یک میلیون پیامک از طریق شرکت مخابرات برای اطلاع مردم ساکن در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، رشت، کرمان، اهواز و بندر عباس خبر داد و گفت: سعی شده تا از تمام ظرفیت ها و قابلیت های استان همدان برای برگزای این جشنواره بهره بگیریم.

وی با اشاره به اینکه برای روزهای مختلف برگزاری جشنواره برنامه های مجزا و خاصی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: همزمان با نخستین روز جشنواره، کاروان شادی در همدان به حرکت در خواهد آمد.

دو تریلی در همدان، آدم برفی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: این کاروان از دو تریلی تشکیل شده است که با تزئیناتی زیبا به شکل آدم برفی در می آیند و حامل صنایع دستی همدان هستند.

وی از برپایی نمایشگاه تخصصی مبل و منبت، راه اندازی بازار سفر، برپایی نمایشگاه و ایستگاه نقاشی، کارگاه آموزش سفال و گریم، اجرای برنامه توسط گروه فیتیله در سالن ورزشی این سینا، برگزاری مسابقه ساخت تندیس های برفی در تپه عباس آباد و اجرای مراسم نور افشانی توسط شهرداری همدان در آرامگاه بوعلی سینا در اولین روز از برگزاری این جشنواره خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه از برگزاری مسابقات اتوموبیل رانی در همدان سخن گفت و تأکید کرد: این رالی همزمان با دومین روز جشنواره از مقابل یکی از جاذبه های گردشگری همدان آغاز و با محوریت رعایت نظم و مقررات و دقت در رانندگی با طی کرد مسیرهای شهر لالجین و غار علیصدر ادامه می یابد.

وی گفت: این رالی توسط شرکت سیاحتی علیصدر، هیئت اتوموبیل رانی و همکاری فرماندهی انتظامی استان همدان برگزار می شود.

بیات برگزاری همایش بزرگان بازار سفر ایران، برگزاری مسابقه سنگ نوردی و پرش از بانجی جامپینگ و برگزاری مسابقه اسکی در پیست تاریک دره را از یگر برنامه های تدارک دیده شده برای سایر روزهای جشنواره عنوان کرد و اظهار داشت: بازدید از غار علیصدر، استفاده از تله کابین گنجنامه و تماشای فیلم در سینماهای استان که به حوزه هنری اختصاص دارد با تخفیف ویژه امکان پذیر خواهد بود.

بازدید از مکان های دیدنی همدان رایگان می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان افزود: علاوه بر این موارد اماکن دیدنی استان که تحت نظر سازمان میراث فرهنگی فعال است، به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

به گفته بیات قرار است مستند این دوره از جشنواره نیز توسط اداره کل میراث فرهنگی استان ساخته شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان همدان نیز در خصوص آمادگی پیست های همدان برای برگزاری ورزش های زمستانی گفت: همدان از هر لحاظ برای برگزاری جشنواره و انجام ورزش های زمستانی آماده است.

پیست اسکی تاریک دره سومین پیست مطرح کشور است

سید عبدی افتخاری افزود: پیست اسکی تاریک دره که پس از پیست های شمشک و دیزین منحصر به فرد ترین پیست اسکی در تمام کشور است، آمادگی آن را دارد تا تمام امکانات خود را در اختیار مهمانان زمستانی همدان قرار دهد.

وی تأکید کرد: در زمینه کوهنوردی و یخ نوردی،هیئت کوه نوردی استان همدان پذیرای علاقمندان خواهد بود و اداره کل تربیت بدنی نیز تمام تلاش خود را برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه ها به کار خواهد گرفت.

حال با برنامه ریزی این چنینی برای برگزاری شایسته پنجمین جشنواره زمستانی همدان باید منتظر آن بود تا نتایج این برنامه ریزی ها در ایام اجرایی شدن آنها از دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی و مردم استان همدان مورد ارزیابی قرار گیرد تا درصد موفقیت همدان در جذب گردشگر زمستانی نمایان گردد.