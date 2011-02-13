مجلس با فوریت طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح یک فوریتی نظام جامع باشگاهداری در ایران صبح امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با 94 رای موافق ، 42 رای مخالف و 17 رای ممتنع مورد تصویب قرار نگرفت تا این طرح به صورت عادی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شود.

مقداد نجف نژاد عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش و جوانان مجلس در این باره به خبرنگار مهرگفت: این طرح برای تصویب یک فوریتی آن تنها 5 رای کم آورد و این نشان می دهد باید بیشتر از این برای معرفی طرح به نمایندگان کار می شد.

وی اضافه کرد: مشخص نبودن وضعیت وزارت ورزش نیز در مخالفت نمایندگان با فوریت این طرح نقش داشت و امیدواریم با روی کار آمدن وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان این طرح اساسی برای ورزش بطور جدی در عرصه ورزش کشور مطرح شود.

نجف نژاد تصریح کرد: البته با مخالفت نمایندگان با طرح یک فوریتی، این طرح بصورت عادی به کمیسیون تخصصی ارائه خواهد شد تا به طرحی قوی تر و پخته تر برای اجرایی شدن تبدیل شود.

نماینده مردم بابلسر تصریح کرد: 72 نفر از کارشناسان ورزشی و صاحب نظران در طراحی نظام باشگاهداری فعالیت کردند که باید کار بیشتری بر روی آن صورت بگیرد تا به شکل جدی و قانونی باشگاه های کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کنند چرا که بر اساس مصوبه مجلس دیگر اعتباراتی از سوی مجلس به ورزش حرفه ای تخصیص نخواهد یافت.

در صورت تصویب نهایی طرح نظام جامع باشگاهداری در ایران، دولت مکلف می ‌شود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، کلیه شرکت‌ها و باشگاه ‌های دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را با کلیه امکانات، ساختمان‌ها و تاسیسات درشرایط رقابتی به بخش خصوصی واگذارکند.