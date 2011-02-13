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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

2 انتصاب در وزارت علوم/

مدیرکل نظارت و رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم منصوب شد

مدیرکل نظارت و رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم منصوب شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشی و فناوری و رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای از طرف دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حمید مهدیان و دکتر مظفر شریفی به ترتیب به عنوان مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشی و فناوری و رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی این وزارتخانه منصوب شدند.

دکترحمید مهدیان دارای مدرک دکترای مدیریت صنایع و عضو هیئت علمی سازمان های پژوهش های علمی و صنعتی ایران است و پیش از این مسئولیت اداره کل دفتر سیاست گذاری فناوری وزارت علوم را عهده دار بوده است.
 
همچنین دکتر مظفر شریفی دارای دکترای فیزیولوژی گیاهی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است و پیش از این معاونت دانشکده علوم زیستی این دانشگاه را برعهده داشته است.
کد مطلب 1252824

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