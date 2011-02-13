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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

"یک حبه قند" صدرنشین انتخابهای مردم شیراز شد

"یک حبه قند" صدرنشین انتخابهای مردم شیراز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: در بررسی آرای مردمی جشنواره تا پایان روزچهارم ، فیلمهای "یک حبه قند" و سپس "آقایوسف" در صدر انتخابهای مردم شیراز قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر اساس نتایج بدست آمده تا 23بهمن جاری ، فیلمهای سینمایی "یک حبه قند" به کارگردانی رضا میر کریمی و سپس "آقا یوسف" به کارگردانی علی رفیعی در صدر جدول پر مخاطبان فیلم جشنواره شیراز قرار گرفته‌اند.

فیلم یک حبه قند در یک روز اکران توانست نظر شیرازیها را در تماشای اولیه فیلم به خود جلب کند.

استقبال مردم شیراز در روز چهارم جشنواره با رشد قابل توجهی نسبت به روزهای گذشته مواجه بوده است.

دهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شیراز از 20 الی 30 بهمن در سه سینمای شیراز، سعدی و ایران در حال برگزاری است. 

کد مطلب 1252825

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