به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن عابدینیپور با اعلام این خبر افزود: به استناد ابلاغیه معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور مبنی بر تحویل مسیر راه آهن داخل شهر قم به سازمان قطار شهری، عملیات جمع آوری خطوط ریلی راه آهن از محدوده شهر قم باید انجام گردد.
شهردار قم تصریح کرد: امروزه با گسترش شهر قم و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت پذیری، یکی از عارضههایی که بسیاری از مناطق مختلف شهری را تحت تاثیر قرار داده و چهره شهر را دچار نازیباییهای بصری و صوتی نموده است، عبور خطوط ریلی از بافتهای شهری میباشد که علاوه بر مشکلات فوق، هزینههایی نیز برای ساماندهی این مسیرها به مدیریت شهری قم تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: خروج خطوط ریلی موجود از درون شهر به فضاهای پیرامونی شهر، علاوه بر آسایش شهروندان ساکن در این مناطق، موجب صرفه جویی در بسیاری از هزینهها خواهد شد.
عابدینیپور به دلایل جابجایی خطوط راه آهن به پیرامون شهر قم اشاره نمود و خاطرنشان کرد: دلایل و مزایای بسیاری برای جابجایی خطوط راه آهن قم به ایستگاه گارمانوری میتوان برشمرد که از آن جمله میتوان به کاهش هزینههای اضافی و کاهش هزینههای مربوط به ساماندهی حریم ریل شامل جدولگذاری، احداث دیوار حفاظتی، حذف ایستگاه محمدیه و کاهش 30 کیلومتری مسیر مسافران اشاره نمود.
شهردار قم تصریح کرد: با اجرای این طرح، هزینههای تحمیلی به شهرداری قم در احداث پل انتظار، پل میثم، تقاطع غیر همسطح و هزینههای ناشی از بهسازی و تعریض حومه خطوط ریلی درون شهر حداقل تا حدود 40 درصد کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای اجرای این طرح میتوان به کاهش 400 میلیارد ریالی هزینههای استانی مورد نیاز ساماندهی فضاهای پیرامونی این خطوط و توسعه و تعریض شوارع و اصلاح بافتهای فرسوده اشاره نمود، که این میزان اعتبار را میتوان در سایر نیازهای شهری هزینه کرد.
شهردار قم در خاتمه افزود: با انتقال خطوط ریلی، کیفیت زندگی در شهر به جهت آرامش حاکم بر محیط از نظر روحی، روانی، اجتماعی و منظر شهری ارتقاء خواهد یافت.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: با اتصال خط مترو به ایستگاه گارمانوری در غرب شهر قم، خطوط ریلی راه آهن از محدوده شهری قم جمع آوری میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن عابدینیپور با اعلام این خبر افزود: به استناد ابلاغیه معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور مبنی بر تحویل مسیر راه آهن داخل شهر قم به سازمان قطار شهری، عملیات جمع آوری خطوط ریلی راه آهن از محدوده شهر قم باید انجام گردد.
نظر شما