تبریز؛ کانون روابط فرامنطقه ای شمالغرب/ سفر گل نقطه عطف روابط با ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرانجام پس از حدود 10 سال که از سفر "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور وقت ترکیه به تبریز می گذرد یک مقام بلندپایه ترک در 26 بهمن 89 از تبریز بازدید می کند؛ این در حالیست که طی این مدت استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و دیگر مقامات مسئول آذربایجان شرقی به ویژه مسئولان حوزه اقتصاد و تجارت این استان بارها و بارها به این کشور رفته و حتی توافقاتی را امضا کرده اند.

این مدت نسبتاً طولانی هر علت دیگری که داشته باشد خود بر اهمیت این سفر افزوده و آن را از یک بازدید اقتصادی و یا فرهنگی صرف فراتر برده و از زوایای مختلفی حائز اهمیت فوق العاده ای کرده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه روابط آذربایجان شرقی- ترکیه، سفرهایی از این دست مطمئناً می تواند زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه باشد و ازهمین روست که سفر رسمی و یک روزه عبدالله گل به تبریز این روزها مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه قرارگرفته و تحلیل های مختلفی درخصوص آن ارائه می شود.

کارشناسان معتقدند سفر عبدالله گل به تبریز، نشان دهنده عمق علاقه طرف ترک برای توسعه همکاری هاست.

کارشناسان مسایل منطقه همچنین بر این نکته تاکید دارند که وجود قرابت و پیوندهای عمیق فرهنگی بین دو ملت آذربایجان شرقی و ترکیه عامل مهمی در توسعه مناسبات است ضمن اینکه ایجاد پیوند خواهرخواندگی بین تبریز و استانبول که امسال نهایی شد، روابط آذربایجان شرقی و ترکیه را وارد مرحله جدیدی کرده است.

نکته جالب توجه اینکه علیرغم نبود مرز مشترک جغرافیایی میان آذربایجان شرقی و ترکیه، سابقه روابط مردم این استان به ویژه تبریز و استانبول به قرن های قبل بازمی گردد؛ مدت زمانی که شاید حتی برخی ازکشورهای موجود، در این فاصله زمانی وجود خارجی نداشته اند.

کارشناسان وجود دروازه هایی به نام "تبریز قاپیسی" در استانبول و "استانبول قاپیسی" در تبریز را دلیلی بر قدمت تاریخی و زمینه های مناسب روابط فرهنگی و تجاری دو شهر عنوان می کنند.

از سوی دیگر مقامات ایران و ترکیه هدف گذاری 30 میلیارد دلاری را برای سال های آتی در مبادلات تجاری تعیین کرده اند که بنابر اظهارات کارشناسان، آذربایجان شرقی می تواند در تحقق این امر نقش کلیدی و محوری ایفا کند.

هم اکنون در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز بیش از 800 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است که حجم عمده آن را سرمایه گذاران ترک با مشارکت طرف های ایرانی به انجام رسانده اند بعبارت بهتر سرمایه گذاران ترک، بیشترین سهم و میزان سرمایه گذاری های خارجی در آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس آمار رسمی دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری آذربایجان شرقی تاکنون سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان ترکیه 35 عنوان طرح را در بخش های مختلف اقتصادی به طور مشترک با همتایان ایرانی خود در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز به مورد اجرا گذاشته اند.

احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی در این زمینه معتقد است: در حال حاضر فصل نوینی در روابط بین دو کشور ایران و ترکیه آغاز شده که توسعه مراودات اقتصادی و تجاری و همچنین تحکیم روابط در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی جزو رئوس اصلی این سرفصل جدید است.

وی یادآور می شود که اتاق بازرگانی تبریز رابط ایران برای همکاری با ترکیه تعیین شده است که قابلیت و پتانسیل بسیار بزرگی این شهر محسوب می شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفته است تحقق برنامه افزایش پروازهای هفتگی از تبریز به ترکیه و آغاز عملیات احداث آزادراه تبریز- بازرگان تاثیر مهمی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو طرف خواهد داشت.

آذربایجان شرقی به لحاظ اشتراکات فرهنگی و دینی با ترکیه و نیز دارابودن ظرفیت های کم نظیر صنعتی و اقتصادی، از دیرباز کانون توجه ترکیه به خصوص سرمایه گذاران این کشور بوده است.

سفر رئیس جمهور ترکیه به تبریز که از آن به عنوان نقطه عطفی در روابط آذربایجان شرقی و ترکیه یاد می شود، می تواند منشاء تحول بسیار مثبتی در مناسبات دو جانبه باشد به ویژه از این نظر که تبادل و استفاده از تجربیات طرف ترک علاوه بر حوزه های اقتصادی و صنعتی، در زمینه های حمل و نقل و توسعه شهری، نگهداری از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری مورد تاکید است.