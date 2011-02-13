بهره گیری از طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی در ایام نوروز

دکتر علیرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مسئولیت کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان را بر عهده دارد و برنامه ریزی های مناسبی جهت رفاه حال مسافران نوروزی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم جهت فعالیت منظم داروخانه های شبانه روزی در ایام نوروز صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: همچنین رعایت موازین بهداشتی در جایگاههای اسکان موقت مسافران به ویژه کمپها و پارکها در ایام نوروز با جدیت تمام دنبال می شود.

این مسئول اذعان داشت: شیفت بندی و افزایش ساعت کار مراکز درمانی و تشویق بخش خصوصی مرتبط جهت فعالیت در روزهای تعطیل و نیز کنترل مواد غذایی آماده که به مسافران و گردشگران ارائه می شود از دیگر اولویت های کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز است.

رسیدگی به وضعیت بهداشتی حمام های عمومی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در بخش دیگری از سخنانش از رسیدگی ویژه به وضعیت بهداشتی حمام های عمومی خبر داد و گفت: شهروندان و مسافران گذری از نظارت کامل بازرسان دانشگاه علوم پزشکی البرز بر فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی در ایام نوروز اطمینان کامل داشته باشند.

به گفته دکتر جلالی‏، تهیه و توزیع بروشور، جزوه و توصیه های پزشکی‏، همکاری با اورژانس و جمعیت هلال احمر، تامین پزشکیار و پزشک در روزهای تعطیل و توسعه و تجهیز ناوگان بهداشتی استان شامل آمبولانس و سایر ملزومات از دیگر اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز است.