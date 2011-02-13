بهره برداری از 4 فاز جدید پارس جنوبی تا سال 90

سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر به صورت مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به 353 هزار نفر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مشغول به کار هستند، گفت: پیش بینی می شود با ورود فازهای جدید پارس جنوبی به مرحله ساخت و نصب تجهیزات تعداد افراد شاغل در این منطقه صنعتی از مرز 700 هزار نفر عبور کند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه هم اکنون به طور همزمان عملیات ساخت و توسعه 19 فاز میدان مشترک پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است، تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد افراد شاغل در پارس جنوبی و منطقه عسلویه باید زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و خدماتی برای این افراد فراهم شود.

این مقام مسئول از راه اندازی مرحله اول تولید گاز طبیعی در چهار فاز 15 تا 18 پارس جنوبی تا سال آینده خبر داد و افزود: با بهره برداری نهایی از این چهار فاز در مجموع روزانه یکصد میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه پارس در عسلویه، اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی بازنگری و تبیین جایگاه، ماموریت، ساختار و الگوی کلان مدیریتی این منطقه صنعتی در راستای ارتقای کارایی و اثربخشی فرایندهای کلی و پشتیبانی مرتبط با توسعه فازهای پارس جنوبی و بهره برداری مطلوب از این مخزن مشترک گازی است.

موسوی با اشاره به نقش و اثرگذاری توسعه پایدار منطقه ویژه پارس در اقتصاد کشور، یادآور شد: با توسعه پایدار منطقه وی‍ژه اقتصادی انرژی پارس، علاوه بر توسعه صنایع بالادستی، افزایش میزان درآمدزایی و تزریق سالانه بیش از 100 میلیارد دلار منابع مالی به اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع پایین دستی همچون واحدهای پتروشیمی در این منطقه ایجاد و توسعه می یابد.

به گفته مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نخستین گام از نتایج این توسعه، وضعیت اشتغال در سطح منطقه و کشور به میزان چشمگیری بهبود می یابد ضمن آنکه افزایش توانمندی صنایع داخلی در زمینه ساخت فناوریها، کالا و تجهیزات تخصصی نفت فراهم خواهد شد.