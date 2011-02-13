انتقاد فرهنگ شریف از قیمت بلیت های جشنواره موسیقی

فرهنگ شریف نوازنده تار ضمن بیان این مطلب قیمت گذاری بلیتهای جشنواره را غیر منصفانه دانست و به خبرنگار مهر، گفت : هزینه برگزاری جشنواره موسیقی فجر از بودجه دولتی و توسط وزارت ارشاد تامین می شود در نتیجه کسب درآمد از طریق کنسرت هایی که در جشنواره برگزار می شود مطرح نیست اما متاسفانه قیمت بلیت های کنسرت به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرده است و استفاده از برنامه های این رویداد فرهنگی از عهده خانواده ها خارج است.

وی در ادامه افزود : حدود دو سال پیش در بخش تکنوازی بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجرای برنامه داشتم در آن زمان قیمت بلیت در این بخش هشت هزار تومان بود که من در همان زمان هم معتقد بودم که قیمت بالایی برای این بخش تعیین کرده اند اما در این دوره از جشنواره موسیقی فجر قیمت همین بخش تقریبا به سه برابر افزایش پیدا کرده است و بخش تکنوازی اساتید 20 هزارتومان قیمت گذاری شده است.

این هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی در ادامه صحبت های خود به مسئولان پیشنهاد کرد که در قیمت گذاری بلیت های جشنواره تجدید نظر کنند و افزود : جشنواره موسیقی فجر یک رویداد بزرگ فرهنگی در جهت فرهنگ سازی است که باید زمینه مناسب برای حضور مخاطبان با تبلیغات مناسب و همچنین قیمت گذاری معقول بیش از گذشته فراهم شود ولی متاسفانه این اتفاق نمی افتد و اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده های علاقمند برای تهیه بلیت تحت فشار هستند؛ نا گفته نماند که اصرار من بر پایین بودن قیمت بلیت در جشنواره دلیل بر کم ارزش بودن آثار نیست بلکه هدف من ترغیب مخاطب به سالن های برگزاری کنسرت است.

وی در ادامه افزود : تمهیداتی برای تخفیف قیمت بلیت ها برای دانشجویان موسیقی و هنرمندان درنظر گرفته شده است اما به نظر من کافی نیست چراکه من معتقد هستم که جشنواره موسیقی فجرجایی برای کسب درآمد نیست بلکه به بهانه جشن ملی برگزار می شود و باید در قیمت گذاری بلیت ها تجدید نظر شود.

فرهنگ شریف در ادامه به اجرای تکنوازی خود در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : مهمترین دغدغه من شناساندن هنر اصیل موسیقی ایرانی است و درنظر دارم در ابتدای این کنسرت سخنانی در خصوص اهمیت موسیقی ایرانی و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی را مطرح کنم و پس از آن قطعاتی به شکل بداهه در دستگاههای مختلف اجرا می کنم.

وی در پایان افزود : در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم قطعاتی از ساخته های خودم را به صورت مرکب نوازی برای حاضرین در سالن اجرا خواهم کرد.

لازم به ذکر است که بلیت های جشنواره موسیقی فجر از 15 تا 40 هزارتومان به فروش می رسد.