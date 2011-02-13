مهار زلزله در آپارتمانهای مسکونی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارخانه تولید قطعات پیش‌ساخته واحدهای مسکونی از جنس چوب، هم‌اکنون با حمایت و پیشتیبانی دولت - وزارت صنایع و وزارت مسکن- به مرحله عرضه تولیدات به بازار مصرف رسیده و باعث استقبال انبوه‌سازان و سازنده‌ها شده است.

محسن علمی مدیر عامل شرکت سرعت خانه‌‌ساز گفت : بررسی‌ها در دنیا نشان می‌دهد نسخه‌ای که کارشناسان برای ساخت‌وساز در مناطق زلزله‌خیز در نظر می‌گیرند، نسخه سبک‌سازی است که در بین تمام فناوری‌های نوین ساخت مسکن، سیستم خانه‌های چوبی سبک‌ترین است.

وی افزود: با تکنولوژی که در اختیار داریم قادر هستیم یک ساختمان 3 طبقه 6 واحدی با مساحت کل 540 متر مربع را در 45 روز احداث کنیم.

به گفته وی، نمونه این ساختمان‌ها هم‌اکنون در فاز 3 شهر جدید پرند ساخته و آماده تحویل است که اخیراً رئیس‌جمهور ونزوئلا در سفر خود به ایران، از این خانه‌ها در پرند نیز بازدید کرد.

این صنعتی‌ساز مسکن تاکید کرد: مهمترین مزیت تکنولوژی ساخت خانه‌های چوبی سبک‌بودن و مقاومت در برابر زلزله است طوریکه این خانه‌ها هرگز در اثر تکان‌های ناشی از زلزله تخریب نمی‌شوند. خانه‌های چوبی در مقایسه با خانه‌های ساخته‌شده از بتن یا آهن و فولاد فوق‌العاده سبک هستند و وزن سطحی خانه‌های چوبی 150 کیلوگرم بر متر مربع است این در حالی است که سازه‌های بتنی و فلزی بیش از 700 کیلوگرم بر متر مربع وزن دارند.

مدیر عامل سرعت‌خانه‌ساز که هم‌اکنون از طریق شرکت مپسا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در پروژه مسکن‌مهر مشغول ساخت‌وساز خانه‌های چوبی است، گفت: ساخت این خانه‌ها کاملاً براساس استانداردهای معتبر IBC (آئین‌نامه مقررات ملی ساختمان آمریکا) انجام می‌شود.

از جمله مزایای خانه‌های چوبی سبک‌سازی و مقاومت بالا در مقابل زلزله، سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه، عایق‌بندی و کاهش چشمگیر انرژی، عمر طولانی بیش از 100 سال، کاهش پرت مصالح‌ساختمانی، افزایش کنترل کیفیت، استفاده از نیروی کار تحصیل‌کرده، کاهش آلودگی محیط‌زیست و زیبا و سازگار بودن این خانه‌ها با اقلیم متفاوت است.