4 محور ارتباطی سیستان و بلوچستان بر اثر بارندگی مسدود است

حجتعلی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: محورهای ارتباطی اصلی و فرعی کنارک - جاسک، نیکشهر - بنت، اسپکه - فنوج، بزمان - دلگان و دلگان - جلگه همچنان بسته است.

وی گفت: راههای ارتباطی ایرانشهر- زابلی، اسپکه - ایرانشهر، دلگان - زه کلوت و خاش - پسکوه که بر اثر طغیان رودخانه ها مسدود شده بود، ساعت 21 شب گذشته با تلاش دست اندرکاران بازگشایی شد.

وی افزود: در حال حاضر آب رودخانه های فصلی فروکش کرده است و محورهای ارتباطی مسدود تا آخر وقت امروز و در نهایت تا فردا بازگشایی خواهند شد.

مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان بیان داشت: محور اصلی ایرانشهر - خاش که بخشی از آن در حوالی پل (عالی در) به سبب ریزش کوه مسدود شده بود، اکنون تردد در آن به آرامی در حال انجام است و تلاش دست اندرکاران برای رفع خسارت های ناشی از ریزش کوه ادامه دارد.

شایانفر گفت: بیشترین میزان بارندگی های دو روز گذشته در استان متعلق به شهرستان های خاش با79.6 میلیمتر، راسک با 57.6 میلیمتر، زاهدان با 46 میلیمتر است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان سامانه بارش زا امروز به طور کلی از استان خارج می شود.