توزیع کیسه های گیاهی در فروشگاههای بزرگ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدرزاده گفت: در حال حاضر در جامعه برای امور روزمره غیر ضروری از کیسهها و ظروف پلاستیکی استفاده میشود که طبق تحقیقات صورت گرفته، به عنوان مثال ریختن غذاهای داغ، چرب و اسیدی در داخل آنها در بعضی از موارد مضر بوده و موجب بروز بیماریهای صعب العلاج میشود که در بحث آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کاهش یا جایگزینی کیسههای پلاستیکی و ظروف پلیمری مخاطب ما شهروندان هستند و در طرح فوق تمام اقشار جامعه مد نظر هستند.
وی افزود: فرهنگسازی در این زمینه باید به تدریج انجام شده و در کارگروهی که به این منظور تشکیل می شود در گام نخست اقدام به تهیه یک بسته آموزشی با موضوعات مختلف زیست محیطی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی میکند که بعد از تهیه این بسته به صورت جزوات و پیامهای آموزشی با زبان ساده با استفاده از ظرفیتهای اطلاع رسانی و همچنین استفاده از ظرفیت مدارس و شورایاریها در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
به گفته مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای شهروند این کیسه ها که تجزیه پذیر بوده و هیچ خطری برای محیط زیست تهران که همواره با چالش های متعددی مواجه بوده و در ماه های اخیر مباحثی در خصوص زباله های تجدیدناپذیر صورت گرفت ندارد، نسبت به کیسه های پلیمری 60 درصد برای شهرداری افزایش قیمت داشته است.
نظر شما