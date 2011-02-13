توزیع کیسه های گیاهی در فروشگاههای بزرگ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدرزاده گفت: در حال حاضر در جامعه برای امور روزمره غیر ضروری از کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی استفاده می‌شود که طبق تحقیقات صورت گرفته، به عنوان مثال ریختن غذاهای داغ، چرب و اسیدی در داخل آنها در بعضی از موارد مضر بوده و موجب بروز بیماری‌های صعب العلاج می‌شود که در بحث آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کاهش یا جایگزینی کیسه‌های پلاستیکی و ظروف پلیمری مخاطب ما شهروندان هستند و در طرح فوق تمام اقشار جامعه مد نظر هستند.



وی افزود: فرهنگ‌سازی در این زمینه باید به تدریج انجام شده و در کارگروهی که به این منظور تشکیل می شود در گام نخست اقدام به تهیه یک بسته آموزشی با موضوعات مختلف زیست محیطی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی می‌کند که بعد از تهیه این بسته به صورت جزوات و پیام‌های آموزشی با زبان ساده با استفاده از ظرفیت‌های اطلاع رسانی و همچنین استفاده از ظرفیت مدارس و شورایاری‌ها در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

100 تن کیسه گیاهی در راستای سیاستهای زیست محیطی شهرداری تهران و مصوبه شورای شهر در فروشگاههای شهروند توزیع شد.

به گفته مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای شهروند این کیسه ها که تجزیه پذیر بوده و هیچ خطری برای محیط زیست تهران که همواره با چالش های متعددی مواجه بوده و در ماه های اخیر مباحثی در خصوص زباله های تجدیدناپذیر صورت گرفت ندارد، نسبت به کیسه های پلیمری 60 درصد برای شهرداری افزایش قیمت داشته است.

گودرزی گفت: از ماه گذشته اقدام به توزیع کیسه های گیاهی در فروشگاه های شهروند کرده ایم که با استقبال شهروندان مواجه شده است.



وی، می افزاید: میزان کیسه های توزیع شده 100 تن بوده که در حال حاضر مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد.



گودرزی این اقدام را در راستای سیاست های زیست محیطی شهرداری تهران می داند و می گوید: به موازات منبع یابی برای تولید کیسه های گیاهی از سال 88 آموزش هایی در خصوص کیسه های تجزیه ناپذیر به کارکنان ارایه می دادیم که بر اثر این آموزش ها و به دنبال محدود کردن استفاده از کیسه های پلاستیکی اطلاع رسانی گسترده ای در این زمینه میزان استفاده از کیسه های پلاستیکی در فروشگاه ها 20 درصد کاهش یافت.