افزایش سهم صنعت از بورس به 83 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان امروز در مراسم معرفی 100 شرکت برتر ایران در تهران با تاکید بر اینکه در سالجاری تعداد شرکتهای دولتی این فهرست نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: بدون تردید در سالهای آینده کسانی به صدر جدول خواهند آمد که اصول اقتصاد را به خوبی رعایت می کنند و شاید امروز اسم و رسم چندانی ندارند.

وی با اشاره به اینکه امروز سهم شرکتهای صنعتی و معدنی در بورس کشور به بیش از 83درصد رسیده است، تصریح کرد: سهم دیگر موسسات پولی و مالی حدود 16درصد و شرکتهای سرمایه گذاری نیز حدود 3درصد بوده است. البته ناگفته نماند که رشد یک موسسه مالی و بانکی وابسته به رشد تولید است؛ چراکه اغلب شرکت های سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی و معدنی سرمایه گذاری کرده اند.

محرابیان در ادامه به دلایل رشد شاخصهای بورس از ابتدای امسال تا کنون اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، حمایت دولت و مجلس از بخش صنعت، ایجاد احساس امنیت در سرمایه گذاری های بخش صنعت و ورود نخبگان اقتصادی به بازار بورس، از جمله این دلایل بوده است.

وزیر صنایع و معادن همچنین با بیان اینکه در بین 100شرکت برتر اقتصاد ایران بیش از 53شرکت صنعتی و معدنی قرار دارند، تاکید کرد: بخش دیگری از این فهرست هم در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری قرار گرفته که این شرکت ها نیز در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری کرده اند.

وی همچنین از توافق با مسئولان برگزاری مراسم معرفی 100 شرکت برتر، بر سر افزایش تعداد شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفته خبر داد و گفت: با توافقاتی که انجام شده ، از سال آینده علاوه بر 25شاخص فعلی که در شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، شاخص های دیگری نیز افزوده خواهد شد.

همایش معرفی صد شرکت برتر ایران (IMI-100) با حضور وزیرصنایع و معادن وزیر ارتباطات و فناوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران صنعتی صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در سال 88، فروش مجموع 100شرکت برتر معادل یک‌میلیون و 521هزار و653 میلیاردریال فروش داشته‌اند و این درحالی است که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل 7/3 درصد رشد نشان می‌دهد.



براساس لیست برترینهای فروش سال 88 فروش صدمین شرکت بالغ بر 3هزار و 175میلیارد ریال برآورد شده‌ است.



در همین حال، 10 شرکت ابتدای فهرست فروش معادل 5/18 برابر فروش 10شرکت انتهای فهرست دارند و 16 شرکت بالای فهرست حدود 51 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می دهند.