حفظ ارتباط با مردم وظیفه اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان آزادشهر، وظیفه مردم را حفظ جایگاه مقدس ولی فقیه و پاسداری از آرمانهای شهدار ارزیابی کرد.

وی در توصیف انقلاب اسلامی به تلاشهای خالصانه امام(ره) در دوران قبل از پیروزی و بعد از آن اشاره کرد و افزود : مسئولان بیش از گذشته خدمتگزاری به مردم را در در سرلوحه کارهای خود قراردهند.

قناعت با تشریح خیانتهای رژیم طاغوت و رژیم های غیرمردمی منطقه اظهار داشت: دیکتاتورها پس از سقوط، فرجام ناگواری خواهند داشت و به چنان دریوزگی و بدبختی گرفتار خواهند شد که اربابانشان نیز آنان را ترک خواهند کرد.

وی در ادامه به سرنوشت آخرین دیکتاتور تونس اشاره کرد و افزود: دیکتاتوری که همه اموالش در اروپا و آمریکا توسط ابرقدرتها مصادره شده است.

فرماندار آزادشهر نیز گفت: در ایام دهه فجر، 65 طرح با 198 میلیارد ریال هزینه در بخش های کشاورزی، برقرسانی، گازرسانی، راه و ترابری، هنری ، میراث فرهنگی و...اجرا شد.

عباس دهنوی افزود: انقلاب اسلامی تنها تحوّلی در جامعه و نظام سیاسی و اقتصادی آن نیست، بلکه دگرگونی در کیفیت حیات فردی و اجتماعی، اصلی ترین شاخص انقلاب اسلامی است که با گشودن راه هدایت و ایجاد معرفت متعالی و راستین، صورت واقعی خود را می یابد و می بالد.