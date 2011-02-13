ارتباطات مخابراتی سه شهرستان جنوبی سیستان و بلوچستان قطع شد

محمود قلی پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: بارندگی های اخیر موجب جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارت به فیبر نوری و قطع آن در کیلومتر 56 دوراهی سرباز در محور ایرانشهر - چابهار شده است.

وی گفت: قطع فیبر نوری که در روز گذشته رخ داد موجب قطع ارتباطات تلفن ثابت و همراه و نیز افت کیفیت اینترنت در شهرها و روستاهای سه شهرستان نامبرده شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان بیان داشت: دست اندرکاران هنوز موفق به نصب مجدد کابل فیبرنوری نشده اند و تلاش آنان همچنان ادامه دارد.