شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت4/16 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت در شهريور ماه سالجاري به 4/265 رسيد كه نسبت به ماه گذشته يك درصد افزايش يافت.

بر اساس اين گزارش، بخش "توليد فلزات اساسي" در شهريور ماه سالجاري با افزايش قيمت 6/5 درصدي نسبت به ماه گذشته و 8/51 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشترين تاثيررا در افزايش يك درصدي شاخص اين ماه داشته است كه اين افزايش بطور عمده ناشي ازافزايش قيمت 6/6 درصدي توليد محصولات اوليه آهن و فولاد مي باشد.

بخش "صنايع مواد غذايي" با 2/0 درصد افزايش قيمت نسبت به ماه قبل رتبه دوم تاثير گذاري را در شاخص اين ماه داشت كه اين افزايش بطور عمده ناشي ازافزايش قيمت 8/4 درصدي در قيمت شير است.

بخش توليد" محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات" با 3/1 درصد افزايش قيمت نسبت به ماه قبل رتبه سوم تاثير گذاري در شاخص اين ماه را داشته است كه اين افزايش بطورعمده ناشي ازافزايش 9/0 درصدي در شاخص قيمت "توليد محصولات فلزي ساختماني" است.

بخش توليد" محصولات لاستيكي و پلاستيكي" با 4/2 درصد افزايش قيمت نسبت به ماه قبل رتبه چهارم تاثيرگذاري در شاخص اين ماه را داشت واين افزايش ناشي ازافزايش 1/4 درصدي در شاخص قيمت "لاستيك روئي كاميون" مي باشد.

بخش صنايع توليد "ذغال سنگ - پالايشگاههاي نفت" به 6/0 درصد افزايش نسبت به ماه گذشته رتبه پنجم تاثيرگذاري در شاخص اين ماه را داشت كه اين افزايش ناشي ازافزايش 5/7 درصدي در قيمت "گازمايع " مي باشد.

در شهريور ماه سالجاري قيمت بخش" توليد محصولات از توتون و تنباكو- سيگار" و انتشارو چاپ و تكثيررسانه هاي ضبط شده نسبت به ماه قبل تغيير نداشته است، درضمن شاخص قيمت بخش هاي "توليد پوشاك ، عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار" و "توليد ماشين آلات اداري و محاسباتي" نسبت به ماه قبل به ترتيب با كاهش 5/1 و يك درصدي مواجه بوده است.