کارنامه ملت ایران در جهان درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگام، حجت الاسلام سید علی طاهری‌ ظهر یکشنبه در آیین افتتاح طرح های دانشگاه آزاد گرگان افزود: ما امروز شاهد تحولات بسیار ارزشمندی از سوی ملت شریف ایران در خاورمیانه و آن هم به برکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی ادامه داد: این کار نشان می دهد که وعده الهی در حال محقق شدن است و اسلام در دنیا فراگیر خواهد شد.

حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: بارزترین حضور مردم در صحنه و موفقیت آنان، ایستادگی و مقاومت ملت در برابر فتنه سال گذشته با بصیرت و آگاهی و با هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب بود.



وی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به سابقه این واحد دانشگاهی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین واحد دانشگاهی استان گلستان خواستار ارتقای کمی و کیفی سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: ارتقای تعداد رشته ها یک نیاز جدی محسوب می شود و باید مسئولان ارشد دانشگاه نسبت به این قضیه اهتمام جدی داشته باشند.

وی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی کشور خواست تا نسبت به تاسیس دانشگاه علوم و تحقیقات در گرگان اقدام کنند.