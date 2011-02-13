۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

کارنامه ملت ایران در جهان درخشان است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران به رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی کارنامه درخشان و موفقی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگام، حجت الاسلام سید علی  طاهری‌ ظهر یکشنبه در آیین افتتاح طرح های دانشگاه آزاد گرگان افزود: ما امروز شاهد تحولات بسیار ارزشمندی از سوی ملت شریف ایران در خاورمیانه و آن هم به برکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی ادامه داد: این کار نشان می دهد که وعده الهی در حال محقق شدن است و اسلام در دنیا فراگیر خواهد شد.
 
حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: بارزترین حضور مردم در صحنه و موفقیت آنان، ایستادگی و مقاومت ملت در برابر فتنه سال گذشته با بصیرت و آگاهی و با هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب بود.

وی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به سابقه این واحد دانشگاهی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین واحد دانشگاهی استان گلستان خواستار ارتقای کمی و کیفی سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شد.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: ارتقای تعداد رشته ها یک نیاز جدی محسوب می شود و باید مسئولان ارشد دانشگاه نسبت به این قضیه اهتمام جدی داشته باشند.
 
وی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی کشور خواست تا نسبت به تاسیس دانشگاه علوم و تحقیقات در گرگان اقدام کنند.
