نخستین نمایشگاه دیجیتال اراک برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه کشور و اولین نمایشگاه اراک است که در 50 غرفه و به مدت یک هفته برپا می شود.

بهرام سیاهپوش اضافه کرد: فضای مجازی و دیجیتالی به طور فزاینده در حال گسترش است و تمام سنین از آن استفاده می کنند لذا محصولات دیجیتال محلی برای انتقال مفاهیم و پیامهای فرهنگی لازم است.

وی آشنایی مردم با این رسانه جدید و جلوگیری از کاهش آسیبها و خطرات احتمالی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه دیجیتال عنوان کرد و اظهارداشت: به منظور فرهنگ سازی و بهره برداری از فضای دیجیتالی در کارگاههای آموزشی در حوزه های مختلف فرهنگی و فنی و اساتید برجسته این نمایشگاه دیجیتال برگزار می شود.

سیاهپوش معرفی وبلاگها و پایگاههای اینترنتی، مسابقات فرهنگی و نمایشگاه شهر دیجیتال را از برنامه های جنبی اولین نمایشگاه دیجیتال اراک عنوان کرد.

اولین نمایشگاه دیجیتال همه روزه از 9 صبح تا 6 بعدازظهر پذیرای علاقمندان است.

