ابوالقاسم کاشفی به خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: ثبتنام متقاضیان شرکت در نمایشگاه فروش بهاره، طبق زمانبندی اعلام شده صورت پذیرفته و همچنین حدود 500 واحد صنفی نیز جهت رزرو ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: از این هزار واحد صنفی، پوشاک 370 واحد، کیف و کفش 70 واحد، شوینده و پاک کننده 25 واحد، آرایشی بهداشتی 25 واحد، منسوجات 60 واحد، لوازم خانگی 80 واحد، مواد غذایی 100 واحد، آجیل و خشکبار 40 واحد، پروتئینی 20 واحد، صنایع دستی 20 واحد و تعدادی از واحدهای متفرقه حضور دارند.
وی در خصوص تایید صلاحیت این واحدها اظهار داشت: تایید صلاحیتها با هماهنگی با اتحادیههای ذیربط صورت پذیرفته است و همچنین کارشناسی محصولات متقاضیان از 9 بهمن ماه شروع و در حال انجام است.
این نمایشگاه نیمه دوم اسفندماه در مشهد دایر می شود.
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