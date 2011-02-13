ابوالقاسم کاشفی به خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: ثبت‌نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه فروش بهاره، طبق زمانبندی اعلام شده صورت پذیرفته و همچنین حدود 500 واحد صنفی نیز جهت رزرو ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این هزار واحد صنفی، پوشاک 370 واحد، کیف و کفش 70 واحد، شوینده و پاک کننده 25 واحد، آرایشی بهداشتی 25 واحد، منسوجات 60 واحد، لوازم خانگی 80 واحد، مواد غذایی 100 واحد، آجیل و خشکبار 40 واحد، پروتئینی 20 واحد، صنایع دستی 20 واحد و تعدادی از واحدهای متفرقه حضور دارند.

وی در خصوص تایید صلاحیت این واحدها اظهار داشت: تایید صلاحیت‌ها با هماهنگی با اتحادیه‌های ذیربط صورت پذیرفته است و همچنین کارشناسی محصولات متقاضیان از 9 بهمن ماه شروع و در حال انجام است.

این نمایشگاه نیمه دوم اسفندماه در مشهد دایر می شود.

