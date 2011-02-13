به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برای کودکان نوشته شده است با تصویر به توصیف فصل بهار، زیبایی‌ها و خصوصیات آن می‌پردازد.

در "نشانه‌های بهار" می‌خوانیم: بهار اینجاست. نشانه‌های آن را جستجو کن. روزها گرم‌تر می‌شوند. تو دیگر به شالگردنی و کلاهت احتیاجی نداری. می‌توانی پنجره‌ اتاقت را باز کنی و به آواز پرنده‌ها که در حیاط می‌خوانند، گوش بدهی. در مدرسه، درباره بهار کاردستی می‌سازی و نقاشی می‌کنی.

تفریح در هوای بهاری، شکفتن گلها در بهار، بیدار شدن برخی حیوانات از خواب زمستانی از جمله مسائلی هستند که کودکان در این کتاب با آنها آشنا می‌شوند.

در شعر انتهای کتاب با نام "دانه" آمده است: در خاک خانه امروز/ صد دانه کاشتم من/ از زیر خاک چیزی/ بیرون نیامد اصلاً/ شاید خراب هستند/ شاید که خواب هستند/ یا اینکه تشنه در خاک/ در فکر آب هستند/ باید که دانه‌ها را/ بیرون بیاورم باز/ تا حل شود برایم/ صدها سوال این راز.

کتاب "نشانه‌های بهار" با شمارگان 2000 نسخه در 24 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.



