به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شورای شهر کپنهاگ هفته گذشته درتصمیمی در تضاد با اعتراضهای حزب راست گرا و ضد مهاجرت دانمارک با ساخت مسجد کپنهاگ موافقت کرد.

شورای مسلمانان دانمارک اعلام کرد که درنظر دارد برای ساخت این مسجد حدود 36 میلیون دلار جمع کند.

مهاجران مسلمان دانمارک از دهه 1970 تصمیم به ساخت یک مسجد جامع در پایتخت این کشور گرفتند اما طرحهای ساخت این مسجد عمدتا به علت هزینه ساخت با مخالفت رو به رو شد و معوق ماند.

درحال حاضر زمینی به فاصله یک کیلومتری ساختمان شهرداری برای ساخت این مسجد درنظر گرفته شده است.

مسلمانان دانمارک 4 درصد از جمعیت 5/5 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند.

