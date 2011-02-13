به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان این مطلب گفت: فروش فوقالعاده یکی از برنامههای دولت برای تنظیم بازار شب عید است که در تمامی واحدهای مشخص شده در بخش پوشاک، منسوجات، لوازم خانگی، خشکبار، دکوراسیون منزل و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، برگزار خواهد شد.
حسن رادمرد با اشاره به برنامههای وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید و تجربه موفق سال گذشته ادامه داد: امسال هم اصناف نمایشگاههای فروش فوقالعاده شب عید را مدیریت خواهند کرد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با مجامع امور صنفی گفت: براساس توافق انجام شده ثبات قیمت تا پایان سال جاری وجود خواهد داشت وبا راهکارهای مؤثر برای فروش فوقالعاده شب عید آرامش بازار حفظ خواهد شد.
رادمرد، تخفیف فروش فوقالعاده را 15 درصد اعلام کرد و ادامه داد: فروش فوق العاده از اول تا پنجم اسفند به تدریج در صنوف مختلف آغاز خواهد شد و ما امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته شاهد بازاری آرام در ایام پایانی سال باشیم.
به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، برگزاری فروش فوقالعاده در کنار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا میتواند زمینهای برای برگزاری فروش فوقالعاده در مناسبتهای مختلف باشد.
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