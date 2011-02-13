"بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بدین ترتیب بنی گانتز، جایگزین گابی اشکنازی در ارتش اسرائیل می شود.

بر همین اساس قرار است فردا دوشنبه در مراسمی رسمی، گانتز به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی معرفی شود.

گانتز بیست امین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل خواهد بود و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم، در جریان معرفی وی به کابینه از او به عنوان فرماندهی با تجربه و کارآمد یاد کرد.

نتانیاهو در معرفی گانتز گفت : او هم در امر مدیریت و هم در نظم دهی به عملیاتها فرد باتجربه ای است. وی تمامی ویژگیهایی که رئیس ستاد شتاد مشترک ارتش اسرائیل باید داشته باشد را دارد.

به نوشته هاآرتض، مراسم فردا که در آن گانتز به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معرفی می شود با حضور افرادی چون "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل و دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برگزار می شود.

پیشتر قرار بود "یوآو گالانت" جانشین اشکنازی شود اما به دلیل رسوایی به بار آمده در مورد وی که مربوط به خرید رای برخی نمایندگان برای رسیدن به این پست بود، انتصاب او در پرده ای از ابهام قرار گرفت.